Un 34% dels casos positius per COVID-19 ha necessitat ingrés hospitalari en la Comunitat Valenciana i només un 4% cures en UCI

Els casos actius es redueixen al 13,6% del total de positius des que va començar la pandèmia



S’han registrat 183 noves altes en les últimes 24 hores

Un total de 5.799 persones en la Comunitat Valenciana han requerit hospitalització per coronavirus fins al moment, la qual cosa representa un 34% de tots els casos detectats des de l’inici de la pandèmia. De tots ells, han necessitat ingrés en les unitats de vigilància intensiva 739 persones, la qual cosa suposa només un 4% de tots els casos detectats i un 12,7% dels i les pacients que han ingressat en hospitals.

En aquests moments, són només 147 les persones ingressades en tota la Comunitat Valenciana, 16 d’elles en UCI: 11 a la província de Castelló, d’elles 2 en l’UCI; 53 a la província d’Alacant, d’elles 9 en l’UCI; i 83 a la província de València, d’elles 5 en l’UCI.

Des del moment del pic més alt de la pandèmia, que es va produir a principis del mes d’abril, s’ha reduït un 97,4% els ingressos als hospitals i un 97,8%, els i les pacients en UCI.

Per part seua, les altes a pacients amb coronavirus en la Comunitat Valenciana ascendeixen ja a 13.288. Des de l’última actualització s’han registrat 183 noves altes, per la qual cosa el percentatge respecte al nombre de casos positius és ja del 77,9%. Per províncies: 1.586 a la província de Castelló, 4.662 en la d’Alacant i 7.035 en la de València, a les quals cal sumar altres 5 corresponents a persones desplaçades.

Quant a casos positius nous, des de l’actualització d’aquest dimarts s’han detectat 15 casos a través de PCR que eleven a 11.357 el total de positius des que va començar la pandèmia. Per províncies: 3 a Castelló (1.586 en total); 1 a la província d’Alacant (3.937 en total) i 11 a la província de València (5.831 en total). Cal sumar també 3 casos no assignats de dies anteriors (dos d’ells s’han reassignat aquest dimecres a la província de València).

En aquests moments, queden actius 2.332 casos, un 13,6% de tots els detectats des de l’inici de la pandèmia.

El nombre d’altes de professionals de la Sanitat és de 2.241 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 500.

S’han notificat dues noves defuncions per coronavirus, per la qual cosa el total ascendeix a 1.452 persones. Per províncies: 223 a la província de Castelló, 507 en la d’Alacant i 722 a la província de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 374.197, de les quals 262.994 han sigut a través de PCR i 111.203 a través de test ràpid.

Actualització de la situació en residències

En l’actualitat hi ha algun cas positiu en 57 centres (7 a la província de Castelló, 15 en la d’Alacant i 35 a la província de València).

· Residents nous positius: 1

· Personal nou positiu: 4

· Residents que han mort: 1

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 28 residències en la Comunitat Valenciana: 8 a la província de Castelló, 7 a la província d’Alacant i 13 a la província de València.