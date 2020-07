Un agost de pel·lícules a Torrent

Connect on Linked in

La plaça de l’Església, la Llibertat i Pintor Miró acolliran Cinema a la Plaça 2020 amb una cartellera formada de 15 films per a entretindre a tots els públics

La màgia del seté art arriba a Torrent de la mà de Cinema a la Plaça 2020, que torna enguany amb una variada programació, a més de sumar com a novetat una nova ubicació: la plaça Pintor Miró. D’aquesta manera, els torrentinos i torrentinas podran gaudir gratuïtament de 15 films, en 3 places diferents i durant dos dies a la setmana; tot això inclòs en el programa cultural Nits d’estiu.



El programa cinèfil arrancarà el divendres 31 de juliol a les 22.30 h en la plaça de la Llibertat amb Jumanji, següent nivell. Li seguiran Big Hero 6 (7 d’agost), Aladdin (14 d’agost), Figures ocultes (21 d’agost) i Un estiu a Eivissa (28 d’agost). Per part seua, en la plaça de l’Església els riures estan assegurats amb la projecció d’una diversitat de pel·lícules espanyoles i franceses com a Intocable (1 d’agost), El Gran Bany (8 d’agost), Senyor dóna’m paciència (15 d’agost), La banda (22 d’agost) i Sobre rodes (29 d’agost). Finalment, la plaça Pintor Miró, que se suma al programa Cinema a la Plaça en gran, acollirà títols com El xiquet que va poder ser rei (1 d’agost), Spiderman lluny de casa (8 d’agost), Thi-Mai. Rumb a Vietnam (15 d’agost), Mascotes 2 (22 d’agost) i La casa del rellotge en la paret (29 d’agost).



En definitiva, “una cartellera pensada per a tots els públics i tots els gustos amb la finalitat d’entretindre als veïns i veïnes i que puguen passar les nits del cap de setmana fora de les seues cases, però sempre de manera segura”, ha assenyalat la regidora de Cultura, Susi Ferrer. En aquest sentit, les sessions de cinema compliran amb totes les normes d’higiene i seguretat, per la qual cosa hi haurà un recinte habilitat amb cadires que mantindran les mesures de distanciament social i on el públic haurà de portar la seua màscara, accedint per una entrada en la qual hi haurà dispensadors de gel hidroalcohólico. Així mateix, per a evitar aglomeracions, es recomana assistir amb anterioritat a l’inici de la pel·lícula, totes elles a les 22.30 h, i és necessari portar el DNI.



Totes les sessions són gratuïtes, encara que l’aforament és limitat. La plaça de la Llibertat tindrà una capacitat aproximada de 300 persones, i la plaça de l’Església i Pintor Miró, 200 cadascuna. Per això, un aposentador assistirà al públic per a oferir-los un seient segons el nombre de persones que acudisquen de cada família (un màxim de 5 persones).



Una altra de les novetats enguany és que s’ha disposat d’un codi QR per a cada pel·lícula en els OPIS (Mobiliari Urbà com a Punt d’Informació) que estan situats per la ciutat i on s’anuncien les pel·lícules de Cinema a la Plaça. Així, el públic pot acostar-se per a mirar el programa i escanejar amb el seu mòbil el codi per a poder veure el trailer i triar els seus films preferits.