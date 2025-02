Un agricultor d’AVA-ASAJA posa en marxa una botiga en línia de taronges per reflotar l’explotació familiar afectada per la DANA

La DANA ha deixat centenars de camps arrasats que, si les administracions no estableixen prou ajudes i garanteixen el relleu generacional, quedaran abandonats. No obstant això, enmig d’aquesta desolació, sorgeixen exemples per a l’esperança. Rubén Bartual, membre de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), a més de perdre en la riada el seu cotxe, va patir greus destrosses en l’explotació de cítrics que la seua família cultiva des de fa 60 anys a l’Horta. Amb la finalitat d’ajudar el seu pare a reflotar la finca, ha posat en marxa una botiga en línia per vendre les seues fruites sota el nom ‘Les millors taronges’, una iniciativa que ha començat amb una bona resposta per part de la societat espanyola.

Rubén, de 28 anys, sempre s’havia sentit captivat per l’experiència viscuda entre els tarongers del seu avi i el seu pare. Durant els últims anys havia tingut diferents feines en altres sectors, com la seguretat privada i el sector immobiliari. Però durant els mesos de tardor i hivern, collia els fruits dels seus camps de caqui i, juntament amb el seu germà i el seu pare, intentaven comercialitzar-los.

Davant els reiterats problemes de comercialització, la idea d’oferir les taronges a través d’una pàgina web li rondava pel cap, i, de fet, va sol·licitar el kit digital per comptar amb un suport econòmic. Aleshores, amb la irrupció de la DANA, que posava en perill el futur de l’explotació familiar, va decidir accelerar el projecte precisament per tractar de recuperar financerament l’empresa agrària.

La pàgina web www.lesmillorstaronges.es ressalta en la seua portada que es tracta d’una iniciativa protagonitzada per ‘Agricultors afectats per la DANA’, a la qual afegeix ‘Amb la teua compra ens ajudes a recuperar-nos’. Rubén subratlla a més que ofereix taronges i mandarines a tota Espanya amb les màximes garanties de frescor, seguretat alimentària i comerç just:

“Un clic i reps el sabor pur de València. Sense químics, sense intermediaris. Només fruita natural que va directa de l’arbre a la teua taula, amb el mateix amor amb què el meu avi la cultivava. No és una compra. És una abraçada directa des dels tarongers. Ací no hi ha empreses. Hi ha famílies. La nostra i la teua”, assegura.

De moment, encara que els inicis de tota iniciativa empresarial són difícils, Rubén manifesta la seua satisfacció per la resposta que està rebent per part de la societat espanyola:

“La gent que té experiència en aquests projectes en línia em diu que estem tenint un nombre de comandes major de l’habitual per ser nous. Jo mateix crec que la demanda és superior a l’esperada. Els espanyols s’han bolcat amb els damnificats per la DANA i això és un altre exemple d’aquesta onada de solidaritat que agraïm de cor. Si els resultats continuen així, em plantejaré seriosament dedicar-me al 100% a l’agricultura i garantir la continuïtat de l’explotació familiar”.