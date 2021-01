Un any després del pas del temporal Glòria, El Perelló recupera el seu passeig

Connect on Linked in

Gràcies a les gestions dels ajuntaments del Perelló, Sueca i El Mareny, el Ministeri va assumir el cost de les obres de recuperació

El passeig del Perelló torna a estar en plena forma un any després que el temporal Glòria assotara el litoral valencià i provocara quantiosos danys materials en la població.



En aquests moments, quan es compleix un any des del pas de Gloria, tan sols falta coronar uns murs i tornar a instal·lar els fanals que l’aigua va arrancar perquè el passeig torne a lluir com abans. Treballs que es realitzaran al més prompte possible.



Al gener de 2020, tempestes que van deixar acumulacions de més de 600 litres per m² i ratxes de vent d’entre 100 i 140 km/h van provocar que la mar, amb ones de fins a 8,4 metres, assolara els passejos i infraestructures costaneres de diversos municipis inclòs El Perelló i va caldre exigir al Ministeri, atés que el litoral és la seua competència, que intervinguera com més prompte millor per a recuperar les nostres infraestructures. “Amb molt de treball, finalment aconseguim que les institucions assumiren els quantiosos danys econòmics que va suposar el temporal”, recorda l’alcalde del Perelló, Juan Botella.



Per al primer edil, “suposa un triomf important que gràcies a la perseverança dels tres alcaldes (de Sueca, El Mareny i El Perelló) s’aconseguira que el Ministeri reconstruïra el passeig perquè, inicialment, eixa no era la seua intenció. Finalment es va aconseguir tot i que les negociacions es van desenvolupar en ple estat d’alarma, dificultant encara més les gestions”.



En este sentit, l’alcalde ha destacat també la comprensió dels veïns i veïnes que aquest estiu van patir les molèsties de les obres. “Un any després d’aquell devastador temporal, l’important és que El Perelló té de nou un passeig transitable i a l’altura del que vam perdre pel pas de Glòria”, ha assenyalat.



Per a Botella, aquest és un exemple de la bona gestió de l’Ajuntament durant el passat 2020 i, per a aquest 2021, espera que el municipi puga, “a més de superar la situació sanitària tan greu que ens castiga diàriament amb contagis i morts, poder optimitzar els recursos municipals per a dotar de més i millors serveis al Perelló”.