Un any d’Esquerra Unida al Govern d’Algemesí

Ja fa un any que la gent d’Algemesí va confiar amb la candidatura presentada per Pere Blanco per a què seguira governant a la Ciutat d’Algemesí, junt amb el Partit Socialista i amb un regidor ara independent, repetint el Govern de coalició progressista de l’anterior legislatura.

Polítiques d’igualtat

Les polítiques que vam impulsar la legislatura passada es van centrar amb la igualtat, formació i ocupació i retornar la confiança a la política institucional després d’anys d’obscurantisme, decisions no consensuades, salaris desorbitats i polítiques regressives.

Aquesta legislatura els nostres eixos al govern se centren i se centraran en els pròxims 3 anys en reforçar les polítiques d’igualtat en gran part, ja que pensem que el país que ve deu ser feminista i igualitari, i des de la regidoria d’Igualtat que ostenta Fina Machí s’està fent un gran esforç per pal·liar els problemes que hi ha en aquest àmbit, des de la violència masclista fins a una cultura no igualitària.

Aposta per l’ocupació i el xicotet comerç

Som conscients que l’actual crisi per culpa de la Pandèmia Covid-19 ha fet molt de mal tant als treballadores com al xicotet comerç local, per això junt amb tot l’equip de govern hem impulsat una ajuda de més d’un milió d’euros per poder fer front a aquesta greu crisi sanitària i econòmica. Hem reduït partides que pensem són prescindibles en aquest moment, i amb un esforç de la regidoria de Comerç junt amb els actors socials i econòmics del poble, hem fet possible una ajuda econòmica de grans quantitats que millore situacions concretes.

Amb Pere Blanco, regidor de Treball, seguirem totes les possibilitats perquè part d’aquests diners i aquells que ens arriben des de la Generalitat o el Govern ajuden directament a crear ocupació, per a la gent que està passant-ho mal a l’atur, puga tornar a treballar.

Educació, el nostre futur

Des d’Esquerra Unida, a la Regidoria d’Educació, en aquest any s’ha iniciat, amb el programa edificant, la millora dels col·legis i de les seues infraestructures i accessos i no hem volgut eliminar la partida de beques per a universitaris i pre-universitaris. Pensem que la despesa en educació mai és prescindible, més bé al contrari.

També s’ha fet l’esforç per ajudar a que tots els alumnes tinguen disponibles recursos materials per a poder seguir amb les classes de manera telemàtica, i continuar així amb la formació des de la distància.

Covid-19 en Algemesí

Hem hagut de centrar esforços des del passat mes de març en lluitar contra el virus que tant de mal ha fet al nostre país i la nostra ciutat.

Hem sigut dels primers governs municipals que va tancar instal·lacions d’accés al públic en l’àmbit esportiu, cultural, etc.. Des del primer dia hem estat en contacte amb les autoritats corresponents per a actuar de la millor manera possible enfront d’una situació totalment desconeguda per a tots.

Sabent que molta gent ho ha passat mal i fent un exercici de responsabilitat i simbòlic, els membres del govern ens reduirem un 10% el salari durant el confinament, fins a tornar a la normalitat.

Per altra part, hem fet actuacions com repartir milers de mascaretes als nostres veïns o un grup d’ajuda psicològica amb professionals municipals per a persones amb víctimes del Covid-19 o infectades.

Expectatives per als pròxims tres anys

Pensem que aquesta crisi sanitària, deu suposar per al món sencer una oportunitat per a revisar totes aquelles situacions que, estan desfent el nostre planeta, amb un sistema productiu que no pensa en el futur, les persones ni el món.

Ara, s’ha demostrat que hi ha treballs que no estan valorats però que son imprescindibles, com els sanitaris, però també els llauradors, la neteja o els venedors.

Hem d’exigir que els plantejaments es canvien, que les prioritats siguen les persones i el medi ambient. Per deixar un món millor als nostres fills.

Ens queden 3 anys de polítiques públiques per a la gent que ho necessita, per millorar Algemesí i per millorar les problemàtiques actuals que pateix la nostra ciutat. Esperem poder fer-ho amb la col·laboració de tots vosaltres.

Gràcies.