Un any més Alzira celebra la solidaritat amb “ Manos Unidas “

Prop de 400 corredors de totes les edats es van donar cita dissabte de matí en la Plaça Major d’Alzira per tal de gaudir d’un matí d’esport i solidaritat amb les persones més necessitades



Manos Unidas un any més organitza esta cursa, en 2020 tots els beneficis aniran a parar a Camerun una de les ciutats per afectades per la fam i la necessitat