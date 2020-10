Un any més, el foc crema la palla de la collita de l’arròs a València

Connect on Linked in

El regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta de l’Ajunatment de Valencia, Alejandro Ramon, ha visitat este dilluns alguns dels espais agrícoles de Pinedo on continuen els treballs per recollir palla d’arròs., treballs i cremes que començaren fa uns dies en els camps del Palmar, on el seu alcalde Ernesto Peris, ha afirmat que les cremes són voluntàries,i més que controlades, els llauradors no estan obligats a fer la crema, hi poden utilitzar les restes de la collita de l’arròs per altres usos com ara l’alimentació d’animals de granja



L’edil de l’Ajuntament de València Alejandro Ramon hi ha explicat que enguany les condicions meteorològiques estan acompanyant i confia que és podrà recollir una bona quantitat de palla d’arròs, amb els beneficis que això comporta per evitar tant els perjuís que poden generar als cultius com els derivats per la seua crema

A més, Alejandro Ramon ha parlat de la nova aplicació Quepart, en línia amb les àrees d’activitat del CEAM, i per la vigilància del risc per via atmosfèrica de les eventuals cremes de la palla de l’arròs, cal consultar aquesta app gratuïta per al mòbil, abans de dur a terme qualsevol mena de crema



Aquesta aplicació constitueix una eina d’avaluació de les condicions ambientals meteorològic-dispersives regnants en l’àmbit territorial de l’Horta Sud i Ribera Baixa, com a suport a la gestió preventiva d’actuacions amb un potencial impacte sobre la qualitat de l’aire



