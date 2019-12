Un any més, la Fundació SASM munta el seu Betlem vivent

Print This Post

Al llarg de dos dies, multitud de persones, entre elles alumnes de diversos centres escolars així com les autoritats municipals, han visitat este Betlem l’objectiu del qual és conscienciar a la societat sobre la importància de l’eliminació de l’estigma cap a les persones amb malaltia mental greu





La Fundació SASM de Sueca ha muntat un any més, en el Casal de la Falla Verge de Sales, el seu especial Betlem vivent en el qual participen treballadors i usuaris del centre. Es tracta de la cinquena edició d’esta acció, que s’incorpora al conjunt d’activitats organitzades en la taula sectorial de prevenció de la salut mental promoguda per l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Sueca.



Enguany han comptant també amb la col·laboració dels alumnes de 4t de l’ESO del Col·legi Unió Cristiana, que estan participant activament en el muntatge, l’elaboració del decorat i la representació dels personatges. El Betlem compta amb la presència de personatges tan coneguts com ara els pastorets i pastoretes, la castanyera, els forners, el llenyataire, la bugadera, els Reis i un portal amb l’Àngel, el Xiquet Jesús, San José i la Mare de Déu. “És molt gratificant comprovar, una vegada més, tot el treball que realitzen des de la Fundació SASM per normalitzar la vida dels seus usuaris i usuàries. Hem vingut encantats a comprovar el resultat del seu esforç en la preparació d’este Betlem vivent que està tenint un èxit d’assistència increïble. Per tot això, des de l’Ajuntament, els donem la nostra enhorabona”, ha expressat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.



Desenes d’alumnes de la gran majoria dels col·legis de Sueca han visitat, o visitaran al llarg d’este matí, este Betlem vivent que s’ha convertit ja en una cita ineludible quan arriba el Nadal.