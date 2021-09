Un autobús conecta la Ribera Alta i la Ribera Baixa amb parada en 12 municipis

Print This Post

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha posat en marxa aquest dilluns, 20 de setembre, el servei de transport CE-910 que travessa les comarques de la Ribera Alta i La Ribera Baixa per a connectar els municipis d’Albalat de la Ribera, Algemesí, Alzira, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola i Sueca.

Segons ha explicat el conseller competent, Arcadi España, la inversió de la Conselleria per a desenvolupar aquest servei ascendeix a més de 780.000 per a dos anys o fins que entre en servei la futura concessió CV-110 La Ribera, el projecte de la qual ja es troba aprovat i serà licitat per a un període de deu anys”.

Així mateix, ha indicat que l’objectiu “és oferir a la ciutadania un transport pública eficaç i eficient, d’acord amb les seues necessitats reals, que estiga al servei dels veïns i veïnes i, alhora, potenciar un transport més respectuós amb el medi ambient, més sostenible”.

D’aquesta manera, els municipis de Riola, Polinyà, Benicull i Albalat de la Ribera tindran accés directe a l’Hospital de la Ribera i a la ciutat d’Alzira, del qual manquen fins ara i es reforça la comunicació amb Algemesí i l’estació d’ADIF en aquesta ciutat, que incrementa la interconnectivitat i facilita la mobilitat.

A més, es millora, amb caràcter general, el nivell de servei amb el qual compten aquests municipis i es reforça la relació de les poblacions més xicotetes amb les capçaleres comarcals i d’aquestes entre si (Cullera, Sueca, Alzira, Algemesí), i es millora també l’accés a l’Hospital de la Ribera.

El servei que ara es presta ve definit per cinc línies.

La Línia 1, Cullera-Sueca-Albalat-Hospital-Alzira, amb dos ramals: Cullera-Sueca-Albalat-Hospital-Alzira i Sueca-Albalat- Hospital.

La línia Línia 2, cobreix Cullera-Sueca-Algemesí i la Línia 3, Sueca-Cullera-Favara-Alzira.

Per la seua banda, la Línia 4 uneix El Perelló-Corbera-Hospital-Alzira i la Línia 5 El Perelló-Sueca.