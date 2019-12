Un calendari ple d’esdeveniments per celebrar Nadal a Xirivella

Connect on Linked in

Xirivella donarà hui el tret d’eixida al Nadal amb una encesa de “L’Arbre dels Desitjos” al més pur estil novaiorqués. Serà a les 19 hores en la Plaça de la Concòrdia, amb xocolatada col·lectiva i nadales a càrrec de les corals La Llum i Andarella.

Però la gran benvinguda al Nadal es viurà l’endemà, dissabte 14 de desembre, amb un gran esdeveniment centrat en el Mercat Municipal. Per primera vegada, els comerciants, les associacions locals i les parades del Mercat sincronitzen els seus esforços amb l’Ajuntament per a organitzar una jornada lúdica i festiva oberta a tots els públics. Amb motiu de la Fireta de Nadal i Tapes al Mercat, s’han organitzat al matí, d’11 a 14 hores, en la Plaça del Mercat, diverses activitats, com els tallers de creació artística, ‘Decora el Nadal’, i una divertida ludoteca familiar, dinamitzada per Associació ACME. A més, les xiquetes i xiquets tindran a la seua disposició el Taller de Cartes, la Bústia Real i l’Oficina Postal per a enviar els seus desitjos a Les seues Majestats els Reis Mags d’Orient i al Pare Noel. Les activitats infantils en les carpes de comerços i associacions, i les danses de Nadal, a càrrec de grup Ànima i Poble, completen la programació matutina.

A la vesprada, també en la Plaça del mercat, de 18 a 22 hores, continuarà el Taller de Cartes a SS. MM. Reis Mags, amb la presència i ajuda del Patge Real. Així mateix, el públic podrà donar forma als seus records en el Photocall Nadalenc i gaudirà de diverses activitats infantils. Les sorpreses més esperades seran la gran Cercavila Nadalenca, amb animació musical, i el canó de neu, amb el qual xiquetes, xiquets i majors, es meravellaran de veure Xirivella nevada.

Dins del Mercat, de 19 a 22 hores, i mentre els comerços de Xirivella exhibiran la seua oferta nadalenca en l’exterior, les parades del Mercat sorprendran amb tapes de degustació dels productes locals i de proximitat.

Però, amb aquestes dues jornades, no acaben els actes nadalencs en el municipi. El dilluns, 16 de desembre, Xirivella celebrarà la Gala de Nadal de les xiquetes i xiquets, on participaran els menors que realitzen activitats extraescolars i els menors del centre de Dia amb els seus playbacks. Serà a les 16,30 hores en el Teatre Auditori.

L’endemà tindrà lloc el Festival de Nadal de Gimnàstica Rítmica, amb una exhibició de portes obertes en el Pavelló Municipal, des de les 17 hores. A més, la gent gran també demostrarà els seus dots per al ball i el teatre en el seu Festival, a les 17,30 hores, en el Teatre Auditori Municipal.

Per al dijous, 19 de desembre, Xirivella reserva el seu matí a les i els més xicotets del poble. ‘Un desig per Nadal’ és una reunió de l’alumnat d’Infantil i Primària de totes les escoles del municipi, amb la regidora d’Educació i l’alcalde per a deixar el desig en la bústia. La cita és a les 9,30 hores en la Plaça de la Concòrdia.

La música serà protagonista aqueix mateix matí, des de les 11 hores, en la Plaça Gerardo Garcés. Amb el grup Pop´s Cor, i esmorzar inclòs de xocolatà i ensaïmades. També l’endemà la música omplirà el poble amb el concert, per a tots els públics, de l’Ensemble de Flautes de València, Pachamama, que es representarà des de les 19 hores en el Teatre Auditori Municipal (des d’aquest dilluns es poden recollir les invitacions a la Casa de la Cultura).

El divendres, 27 de desembre, s’ha previst una jornada gratuïta de campionats i demostracions de videojocs. Serà d’11 a 14 hores i de 16 a 20 hores en el Centre Jove, que es fa càrrec així mateix de les inscripcions. A la vesprada, un espectacle musical posarà el fermall d’or a la jornada. Es tracta de l’obra ‘Descobrint l’Illa del Tresor, que s’interpretarà en el Teatre Auditori, a partir de les 18,30 hores. L’entrada costa 3 euros.

L’oci familiar també estarà present en la programació del dia 30 de desembre, amb dues funcions de cinema, a les 17 hores i a les 19 hores, en l’Auditori. Es projectarà la pel·lícula ‘Abominable’, d’aventures per a tots els públics. El preu de l’entrada és de 2,50 euros.

El dijous, 2 de gener, hi haurà sessió de contes a la Biblioteca Pública Central, amb taller inclòs a càrrec de l’autora, Eva María Sánchez, i l’il·lustrador, Iván Arguedas, de l’Associació Trotacuentos. La sessió està dirigida a xiquetes i xiquets a partir de 4 anys i començarà a les 18 hores.

Per a finalitzar aquesta completa programació, el diumenge 5 de gener, des de les 18 hores, tindrà lloc la tradicional Cavalcada de Reyes, organitzada per la regidoria de Festes. El recorregut s’iniciarà en la Plaça de l’Eslèsia de Sant Ramon i continuarà cap a l’Avinguda Camí Nou. En el Barri de la Llum, la comitiva real partirà del Carrer Constantí Llombart cap a la Plaça Alqueria Nova.

D’altra banda, és recomanable la visita als pesebres de les Falles de Xirivella, la informació detallada de les quals trobareu en el fullet adjunt.–