Un cap gegant per a fomentar el civisme a Picassent

Esta escultura de 2 metres d’alt aproximadament permet entrar al seu interior per descobrir els missatges que sí que caben en este cap cívic



Durant 30 dies, Picassent compta amb un nou element al seu espai urbà. Una escultura amb forma de cap que representa la consciència de la ciutadania i mostra els valors i les accions per cuidar el poble i que s’emmarca dins de la campanya municipal «En cap cap cap».



La campanya, a iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana, és tot un repte amb accions per educar en valors i declarar el civisme com la virtut, el valor i l’ètica per millorar la convivència entre totes les persones.



Les accions ja són visibles al municipi. Esta setmana el cap gegant, l’escultura itinerant i representativa d’esta campanya de conscienciació per fomentar el civisme al municipi, es troba al Poliesportiu. Allí la ciutadania pot acostar-se per llegir i conèixer els missatges principals d’este pacte i sumar-se a l’esmentada campanya.

Tota la informació sobre el Pacte Cívic de Picassent pot consultar-se en: www.picassent.es/pactecivic