Un centenar de joves de Paiporta trauen de l’oblit els monstres valencians en una jornada d’oci saludable

L’escape room de la campanya ‘Espanta la por’, la nit de Tots Sants, supera les expectatives inicials d’inscripció i s’amplia a un grup més

L’ajuntament de Paiporta, a través del Museu de la Rajoleria, l’Agència de Promoció del Valencià AVIVA i l’àrea de Joventut, va organitzar una jornada d’oci educatiu i saludable per a joves amb els monstres valencians com a protagonistes, dins de la campanya ‘Espanta la por’.

L’eix central de la jornada del 31 d’octubre va ser l’escape room ‘Monstres oblidats’, el qual va tindre lloc a la sala annexa i al jardí del Museu de la Rajoleria. Els i les participants, organitzats en grups d’entre 6 i 8 persones, van haver de resoldre els enigmes per traure de l’oblit monstres valencians com l’home del sac, la bruixa o l’home dels nassos.



El 31 d’octubre s’està convertint en una de les nits en què s’intensifica el consum d’alcohol entre les persones joves, cosa que converteix l’organització d’alternatives d’oci saludables al municipi en una mesura clau. Per este motiu, i a través del programa Practica Salut de la Xarxa Joves.net, la primera part de l’activitat va consistir a una sessió de mediació sobre el consum d’alcohol.

En esta sessió, les persones participants van comprovar la informació de què disposen sobre els mites i els efectes de l’alcohol, i clarificar tots aquells dubtes sobre el tema.



L’èxit de la jornada va superar les expectatives, ja que les tres sessions previstes inicialment es varen quedar curtes i l’organització va haver d’ampliar l’horari de l’activitat. Finalment, van estar més d’un centenar les persones que varen gaudir d’un Halloween jove, saludable i amb monstres autòctons.