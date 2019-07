Un centenar de menors de Burjassot gaudiran de l’estiu amb el Programa de Suport a la Família i la Infància

Print This Post

Dijous passat, 4 de juliol, va donar començament a Burjassot el Programa de Suport a la Família i la Infància en Període Estival en les instal·lacions del Centre Socioeducatiu Díaz-Pintado. Es tracta d’un programa impulsat per l’Ajuntament de Burjassot, des del Departament de Serveis Socials i finançat conjuntament pel Consistori i per la Generalitat Valenciana, del qual es beneficiaran un centenar de menors, durant els mesos de juliol i agost.

El programa està principalment orientat a xiquets, xiquetes i adolescents, de quatre i díhuit anys, pertanyents a famílies o unitats de convivència en situació o risc d’exclusió social. Així, durant les setmanes del període estival, el programa atén les necessitats d’alimentació dels menors al mateix temps que, de dilluns a divendres i en horari de 9h a 15h, es desenvolupen diferents activitats d’oci i temps lliure, tot la qual cosa contribueix a facilitar la conciliació laboral de les famílies o, si escau, a proporcionar-los un temps que afavorisca la cerca i ocupació d’activitats formatives i ocupacionals.

Per a l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “aquest projecte és de màxima importància, ja que atendre les necessitats dels més xicotets i dels nostres adolescents és prioritari. Apostem per cobrir les necessitats bàsiques al mateix temps que poden practicar activitats i d’oci i temps lliure, amb una conciliació laboral de les famílies. És tot un conjunt de mesures que ajuden famílies en risc de la nostra ciutat permetent un important augment en la seua qualitat de vida en conjunt”.

L’equip de monitors, supervisat pels coordinadors de Serveis Socials, inclou també especialistes en menors amb necessitats especials i als alumnes que estan desenvolupant les seues pràctiques formatives dins del programa La Dipu et beca, a més de personal voluntari. Entre tots proporcionen als menors, matins de diversió i aprenentatge que inclouen també les anhelades eixides a la Piscina Municipal.

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, la regidora de Benestar Social i Protecció i Drets de la Infància, Yolanda Andrés; la regidora de Serveis Socials, Isabel Mora i la regidora d’Educació, Manuela Carrero, han passat a visitar als menors que ja porten una setmana gaudint d’aquest programa socioeducatiu i lúdic. Aprofitant l’hora de menjador, el director del Centre Socioeducatiu Díaz Pintado, Asensi Cabo, els explicava que “tant el desdejuni, com en el menjar, ens preocupem i ocupem de què es tracte d’alimentació saludable, bona per a ells”. Quant a l’essència del programa, Cap posava l’accent que “malgrat que les activitats programades tenen cert matís educatiu i cívic, el que pretenem és que els xavals siguen feliços, que durant les setmanes que dura el programa vegem a xiquets i xiquetes divertint-se, perquè per a això treballem, perquè es divertisquen a l’estiu i siguen felices i aqueixa és la premissa que té l’equip que treballa amb ells”.