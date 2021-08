Un centenar de participants passen pel programa de l’estiu d’Aldaia Ràdio

Connect on Linked in

Refresca’t ha donat veu, durant nou setmanes, a col·lectius i veïnat, ha informat sobre actualitat local i cultural, i ha tret els micros al carrer o la piscina d’estiu d’Aldaia per fomentar la participació en l’emissora local

L’aposta d’Aldaia Ràdio per al període estiuenc ha vingut enguany de la mà de Refresca’t, un nou programa fresc i amable que naixia amb l’objectiu d’entretenir i mantindre al dia als aldaiers i aldaieres de l’actualitat més propera, així com donar veu als col·lectius que formen la localitat.

A través de les ones d’Aldaia Ràdio, hem pogut escoltar més d’un centenar de veus diferents com ara al col·lectiu faller, moros i cristians, associació Corretraca o Clavaris del Crist, entre d’altres. També hem estat al costat dels nostres comerciants, amb ACODA i AVEMA i amb el talent local: pels micros de Refresca’t han passat el tenor Pascual Andreu, els grups Rumbo a Flavia i Funkiwis o a l’escriptora Cristina Pérez.

Refresca’t també ha volgut sumar-se a la celebració del Centenari de La Baixà i per això ha convidat als clavaris del Crist, al músic aldaier Hugo Chinesta, als artistes Pilar Rodríguez i Alexi Alemany i al coordinador del llibre commemoratiu, Vicent Boscà.

Entre altres temes d’actualitat també ens hem endinsat en conèixer millor la candidatura d’Aldaia per a ser Ciutat Creativa de l’Artesania del Palmito a la Unesco, el recentment estrenat CEIP El Rajolar, la futura Biblioteca municipal que es troba en construcció, el centre Arts i Oficis o les escoletes d’estiu.

L’estudi d’Aldaia Ràdio ha traslladat cada setmana alguna de els seues seccions a la Piscina Lúdica, on s’ha donat veu a participants de les Nits a la Lúdica, els Agents COVID o usuaris de la piscina d’estiu i del barri del Crist, així com per exemple del Mercat Municipal, col·laborant fins i tot amb la campanya de participació ‘Decidim Junts’…

Tots estos protagonistes, amb el repàs a l’actualitat i l’agenda setmanal del poble, han estat envoltats d’una bona dosi de música que els mateixos oients han pogut escollir dedicant les seues cançons preferides, a través les xarxes socials o amb els nostres micros al carrer. I és que, a més de les dedicatòries, el veïnat aldaier també ha pogut opinar sobre diversos temes amb les nostres enquestes ‘a peu de carrer’.

Els podcasts de Refresca’t els podem trobar al web i a la plataforma Ivoox, i han obtingut rècord de reproduccions setmanals per programa en este primer estiu de programació de la nova Aldaia Ràdio. A més dels oients que l’han escoltat en directe, tant per la 89.4 de la FM com per www.aldaiaradio.com.

L’emissora municipal d’Aldaia arrancarà amb força la pròxima temporada amb l’estrena de nous programes de col·laboradors, amb totes les garanties sanitàries, mantenint i augmentant els programes propis i sempre oberta a tots i totes les propostes per participar en la ràdio local.