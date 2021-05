Un cicle de concerts, un col·loqui i una exposició, propostes del Festival 10 Sentidos en Las Naves

Connect on Linked in

L’exposició ‘Les bones maneres’ inaugura demà les activitats que el Festival té programades en el centre d’innovació

Conducta, consciència, saber estar, educació, la bona educació. Com interpretar des de l’humor els manuals d’urbanitat és el que es proposa l’artista Lola Calzada amb el seu projecte fotogràfic ‘Les bones maneres’, que s’inaugura demà divendres 14 de maig en el centre d’innovació Las Naves i obri l’itinerari de propostes que el Festival 10 Sentidos programa en aquest espai que, un any més, renova com a seu.

L’exposició, que podrà visitar-se fins al 18 de juny, posa en escac la convencionalidad de la nostra manera d’interrelacionar-nos, com actuem en el social per a ser acceptats. Cada imatge va acompanyada d’un text – un extracte de ‘El Galateo Español’, de Luis Gracián Dantisco, manual de bones maneres del segle XVI i un dels primers impresos en castellà – i, sota aqueixa combinació, aquest projecte fotogràfic acudeix a l’humor com a mecanisme d’integració social. Com apunta la pròpia Calçada, “si som capaces de possibilitar aqueixa dimensió de la persona amb diversitat funcional, potser estem donant-los agència, potser d’aquesta manera podem arribar a considerar altres models d’actuació, altres maneres de ser”. Per al dia 17 de maig a les 19 hores està prevista una visita guiada de l’exposició a càrrec de Lola Calzada.

Una altra de les cites que 10 Sentidos programa en el centre d’innovació serà el programa doble previst per a la vesprada del pròxim 21 de maig i format per un col·loqui, ‘Fronteres en el futur’ i un cicle de concerts.

A propòsit del lema d’aquesta edició, ‘Fronteres’, que promou la reflexió sobre els límits que marca el sistema global i les barreres que alcen països, polítiques i ideologies, s’organitzarà un col·loqui sota els següents eixos: fronteres territorials i culturals, fronteres artístiques i fronteres de gènere. El centre d’innovació Las Naves estén la conversa iniciada en l’edició anterior de 10 Sentidos pel projecte virtual en comú, ‘Future desires’, plataforma amb la qual fa uns mesos van recopilar els desitjos de futur de joves de tot el món. En aquesta ocasió i, moderat per la gestora cultural Isabel Puig, els seus participants atendran a debatre sobre les fronteres que marquen l’ordre mundial. Paloma Chen, Mar Reykjavik i Ángelo Néstore aportaran la seua experiència i vivències entorn del concepte de frontera des de diferents perspectives.

Al col·loqui li seguirà un cicle de concerts de joves bandes del territori valencià que faran sonar el pati de Las Naves i que vindran a demostrar que no existeixen les fronteres per a aquestes emergents formacions musicals. El públic assistent gaudirà de l’esperit obertament confessional, melancòlic i pròxim de Laborde. Miriam, cantant i guitarrista de Lisasinson, defineix l’estil d’aquesta formació que ella mateixa lidera “entre el borda i el dolça: Romanticisme del segle XXI”. El següent torn d’actuacions rebrà a Loretta’s, el garage-rock, les lletres arriscades i la descaradura amb el qual María, Paola, Gian i Patri consagren la seua vida en els escenaris. Cada tema està compost i naix de diversos caps que donen forma, segons apunten els seus integrants, “a una olla rica i amb fonament”. Les notes finals quedaran reservades per a l’actuació de Mínima, on joventut i experiència s’entremesclen en una portentosa col·lisió en la qual coincideixen el rock, la ciència-ficció, les nits desastroses, les nits glorioses i les cançons mínimes.

Tant la inauguració de l’exposició de demà 14 de maig , com el col·loqui i els concerts del divendres 21 de maig necessiten inscripció prèvia fins a esgotar existències a través de la web de lasnaves.com.