Un concert inoblidable per a tancar les Jornades de Memòria Històrica de Paiporta

Elies Monxolí interpreta amb la banda simfònica de la Unió Musical i tres cors ‘Campanades a morts’, de Lluís Llach, per a tancar l’esdeveniment

L’actuació va comptar amb desenes de músics i cantants dalt de l’escenari, acompanyats al piano pel propi Monxolí, que va oferir un recital emotiu amb una peça que recorda les cinc persones assassinades a mans de la policia espanyola durant la vaga obrera de març de 1976 a Vitòria.

El propi Lluís Llach es va voler sumar a l’esdeveniment en un vídeo en què va agrair la interpretació, i en què va explicar el significat que per a ell va tindre aquella obra, homenatge a víctimes innocents del tardofranquisme.

Les Jornades de Memòria Històrica de Paiporta han sigut, un any més, una aposta per posar llum sobre un període de la història sobre el que tradicionalment ha imperat la foscor i el desconeixement. A través de pel·lícules, documentals, xarrades, recitals de poesia, presentacions de llibres, exposicions i tot tipus d’activitats, la Regidoria de Cultura ha oferit una visió ampla i plural del colp militar de 1936, la guerra que aquest va provocar i la post-guerra i la dictadura que la varen seguir.

A més, s’ha presentat l’Arxiu de la Memòria de Paiporta, un espai web amb una vintena de testimonis directes d’aquells temps, indexat i preparat per a la tasca investigadora, i també accessible per a totes aquelles persones interessades en recuperar passatges d’aquell temps.

D’altra banda, continua a disposició de la ciutadania fins al 30 d’abril l’exposició ‘No tindreu pau després de la guerra’, al Museu de la Rajoleria. La mostra repassa la repressió franquista a terres valencianes sobre el bàndol vençut una vegada va finalitzar la Guerra Civil.