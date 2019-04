Un curiosa iniciativa agermana Carlet i Alginet

Connect on Linked in

El Consell agrari de Carlet ha donat el vist i plau a una curiosa iniciativa ciutadana que arribava a finals de març a l’Ajuntament de Carlet. Vora 500 veïns de la ciutat sol·licitaven a l’Ajuntament de Carlet la modificació del nom d’un camí rural. En concret es tractava d’afegir al nom del camí d’Alginet el nom d’una persona i passar-se a dir Camí d’Alginet Vicent Bosch «Pataes».

Les persones que han proposat este reconeixement expliquen que el passat 7 d’agost va faltar Vicent Bosch Peris «Pataes», nascut a Alginet i veí de Carlet, en casar-se a esta localitat. El merit de Bosch va ser unir els dos pobles, i així argumenten que «als seus amics i familiars d’Alginet els ajunta amb els de Carlet i els de Carlet amb els d’Alginet. Llaurador modèlic, es preocupa per la seua terra i la dels seus amics. Tots els matins, a l’hora d’esmorzar i fins a l’ultim dia, anava a Alginet fent el mateix recorregut: eixir de Carlet pel camí d’Alginet i arribar a Alginet pels camins vell i nou de Carlet. Al tornar, el mateix, en sentit contrari.»

En la seua sol·licitud a més destaquen que bàsicament va ser una bona persona, estimat i reconegut, i es per això que volen retre-li un homenatge, afegint al nom d’estos camins el de l’home que unix els dos pobles. La proposta va ser aprovada per unanimitat al Consell agrari de Carlet, i ara es passarà a l’aprovació al plenari, per a canviar la placa indicativa. «Iniciatives ciutadanes com estes mostren la importància de la participació i sobretot posen de relleu valors tan bonics com els de l’amistat i la germanor entre pobles»- afirma l’alcaldessa de la ciutat, Maria Josep Ortega.

Esta mateixa proposta també es va traslladar a l’Ajuntament d’Alginet per tal que el nom del camí de Carlet i del camí vell de Carlet també incorporara el nom d’este veí. Una petició que també ha estat atesa per consistori alginetí.