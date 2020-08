Un detingut en la costa de Sueca per violència de gènere i dos ferits amb una arma blanca

Print This Post

La Policia Local de Sueca va detindre este cap de setmana a un home per agredir a la seua parella en la via pública. En altra intervenció van atendre dos persones ferides com a conseqüència d’una bronca amb armes blanques i bats de beisbol. Les actuacions es van dur a terme al Perelló i la Llastra, respectivament.

En el primer dels casos, els agents van ser alertats per una xiqueta que va observar a un home que estava agredint a una dona en el passeig marítim del Perelló. Personada una patrulla, els agents aconseguiren identificar a la parella en la zona de confluència dels carrers Issac Peral i Las Américas procedint a detindre a l’home que suposadament residix en una localitat de l’Horta Sud, de la mateixa manera que la víctima. S’han instruït diligències per violència de gènere.

La col·laboració ciutadana també va ser determinant per a la intervenció de la Policia Local en la matinada del diumenge en una baralla entre mig centenar de joves no acabara en tragèdia. Així i tot, un menor de 17 anys va haver de ser atés poc després de les 4 de la matinada a l’Hospital de la Ribera després de ser agredit en el muscle amb una arma blanca.

Els fets es van produir en la zona de l’avinguda Adolfo Suárez que uneix el Perelló amb el Socarrat.

La Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de la investigació dels fets amb la finalitat d’identificar a l’autor o autors de les agressions així com als responsables de la baralla, segons ha informat l’Ajuntament de Sueca.