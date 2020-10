Un dron vigila les urbanitzacions de Picassent per combatre els robatoris

La Policia Local utilitza este aparell com a ferramenta de vigilància des de l’aire per controlar i vetlar per la seguretat també en totes les urbanitzacions ubicades al terme municipal

L’Ajuntament de Picassent, a través de la Policia Local, està portant a terme diverses accions de control i vigilància al llarg de tot el terme municipal. Ara, amb l’inici de la campanya agrícola i donada l’extensió del terme municipal, els 2 drons adquirits pel consistori també s’han convertit en ferramentes molt útils per portar a terme accions de control a les urbanitzacions per evitar els robatoris. Una tecnologia capdavantera, de la qual, tal i com manifesta el regidor de l’àrea de Seguretat Ciutadana, Salvador Morató, està deixant molt bons resultats. «Els drons ens permeten arribar on els recursos humans no arriben i és controlar des de l’aire què passa en tot moment al llarg dels vora 86 quilòmetres quadrats que conformen el nostre terme municipal».



Recordem que 6 membres de la Policia Local de Picassent han realitzat diversos cursos de formació i s’han format com a pilots, un fet que ja permet que tots els torns compten amb un expert en vol de drons que podran utilitzar este aparell quan siga necessari.