Un duiker roig de Natal naix a Bioparc València

Només hi ha dos grups reproductors d’aquest xicotet antílop de les selves africanes en dos parcs de tota Europa i un d’ells és BIOPARC València.

En estos primers dies de tardor ha nascut en BIOPARC València la quarta cria de Duiker roig de Natal en el marc del programa europeu de conservació d’esta espècie. A Europa només hi ha dos grups reproductors en institucions zoològiques i una d’elles és el parc valencià. La primera cria va nàixer en 2017 i actualment BIOPARC alberga un grup de 4 individus, els pares i dos descendents.

El Duiker roig de Natal està inclòs en la Llista Roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa, en estos moments amb “preocupació menor”, si bé ha desaparegut de grans àrees de la seua distribució geogràfica per l’expansió dels assentaments humans, l’agricultura i la caça. És el més xicotet dels duikers i rep el seu nom per la seua cua vermellosa amb un plomall blanc i negre que destaca del seu pelatge de color castany brillant. Es tracta d’un animal territorial i el mascle marca la seua zona refregant les glàndules secretores de la seua cara per la vegetació i fins i tot en la seua parella o cria.

El compromís de BIOPARC amb les espècies en perill d’extinció no sols es dirigeix als animals d’hàbitats llunyans, sinó que busca una forta vinculació amb la vida silvestre del nostre entorn. Per això la promoció “amb causa” BIOdies que el parc valencià va posar en marxa al setembre, pretén integrar a la societat en la preservació de la naturalesa a través de la Fundació BIOPARC amb l’aportació de “+1€” en cada entrada. I enguany va triar l’espècie més emblemàtica per als valencians, la ratapinyada per a fer partícip a la població en la seua protecció.