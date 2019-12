Un escamot d’elit del Jejejército irromp en mig de la inauguració d’Expojove i llança atacs de riure i cosquerelles a l’estand militar

Connect on Linked in

Una tropallassa de 13 clowns del Jejejército amb els seus multiformes multicolors s’han desplegat per chorprecha durant l’acte d’inauguració de Fira d’oci infantil i Juvenil Expojove per poder saludar marcialment al regidor de Cultura Festiva, Pere Fusell, recordar-li que contar mentides sobre l’estand militar no és divertit, i demanar-li un estand propi del Jejejército a Expojove per trobar nous reclutes, exhibir els seus joguets i contar contes, com fan a l’estand de les Forces Armades.

Després han desfilat cap a l’estand militar on han pogut constatar novament la presència de personal i mitjans d’unitats de combat, i l’exhibició d’imatges de diferents tipus d’armament. Després de conversar amb els alts comandaments presents, han llançat diversos atacs de riure i cosquerelles amb el tot el modern arsenal al seu abast de plomalls automàtics, bombolles guiades per làser i botzines aire-aire que, encara que no han aconseguit la retirada dels militars, sí han tingut un gran èxit entre la audiència infantil, que ha perdut de vista durant gairebé una hora la pedagogia de la guerra i la violència continguda a l’estand de les Forces Armades. Davant el fracàs estrepitós de la seua operació, la tropallassa del Jejejército ha hagut de batre’s en retirada fins la porta principal, on s’ha unit a la concentració “Desmilitarizem Expojove” que tenia lloc des de les 11h.

En els mesos previs a Expojove, Campanya Desmilitaritzem l’Educació ha reclutat i entrenat un escamot de l’exèrcit pallasso o clown army. L’operació Chorprecha! del Jejejército ha sigut dissenyada pels estrategs de Desmilitaritzem l’Educació com a resposta satírica a la reiterada negativa del regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset i l’alcalde Joan Ribó, a considerar la demanda de bona part del món educatiu i social valencià, de que en coherència amb els valors educatius de la pau i la noviolència, no es conviden les Forces Armades a Expojove. El Jejejército ha servit també per assenyalar la presència d’unitats de combat, com ara el regiment Lusitania a “l’estand de l’UME”, i així deixar en evidència les mentides de les declaracions municipals al respecte.

La Campanya, que reuneix 60 organitzacions, continua afirmant que l’estand militar “suposa una antipedagogia en tota regla, una apologia de la guerra i la violència i un poc dissimulat intent de normalitzar el que és intolerable a un espai educatiu i de reclutar a futur als seus visitants”. Però encara que fora veritat que només personal i mitjans de l’UME estan presents a l’estand militar, la Campanya Desmilitaritzem l’Educació continuaria rebutjant-ho: “La Unidad Militar de Emergencias s’ha convertit en la rentadora d’imatge perfecta per als problemes d’acceptació socials crònics de l’Exèrcit, i l’excusa perfecta per a justificar la presència militar a espais educatius com ExpoJove i d’altres, i la multitud de visites escolars a instal·lacions militars, maniobres, etc. L’UME és una pura estratègia de màrqueting, malbaratadora de recursos econòmics i humans que produirien infinitament més resultats invertits en les unitats de bombers i protecció civil, i militaritza funcions civils com les de rescat i emergències, cosa que només passa amb règims autocràtics o dictatorials”.