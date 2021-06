Un espectacle circense obri la programació cultural d’estiu a Mislata

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Antipasti, de la companyia El que dt. queda de teatre, retorna als carrers l’esperit del MAC, una dels senyals d’identitat culturals de la ciutat

Després de més d’un any, a causa de la pandèmia, el teatre ha tornat a trepitjar els carrers de Mislata. Un espectacle de clown dirigit a públic familiar ha sigut l’encarregat de donar el tret d’eixida a tota una completa programació d’actes culturals i d’oci que tindran lloc als carrers i places de la ciutat durant els mesos de juliol i agost.



L’obra ‘Antipasti’, de la companyia El que dt. queda de teatre, va traure més d’un somriure, per davall de les màscares, a majors i xicotets. Amb un aforament limitat a 140 persones i complint totes les mesures de seguretat establides per les autoritats sanitàries per als espectacles culturals a l’aire lliure, la plaça de la Constitució de Mislata es va convertir de nou en escenari de carrer, al més pur estil del MAC (Mislata Art al Carrer), festival pel qual el municipi és referent en arts escèniques al carrer.



Segons afirma l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “Mislata torna aquest estiu a prendre el pols dels carrers i places. I les omplirem de color, alegria i vida. La volta a la normalitat es posa de manifest amb una dels nostres senyals d’identitat com a ciutat, l’amor per l’art i la cultura”.



La programació estarà composta d’espectacles de teatre, circ, dansa, música i cinema, destinats a tots els públics. Els escenaris seran la Plaça de la Constitució, el Hort de Casa Sendra, l’amfiteatre de Felipe Bellver o el Parc del Canaló, entre altres. Els espectacles seran tots gratuïts, encara que per motius sanitaris s’hauran de sol·licitar amb reserva prèvia les invitacions per a assistir, ja que l’aforament serà limitat i controlat.