Un estudi confirma que el contacte pell amb pell no augmenta el risc de contagi de COVID-19 per a bebés

L’Hospital Universitari Doctor Peset, participa en un estudi que recull respostes de dones de 31 països diferents

La taxa de lactàncies maternes amb èxit va ser 4 vegades menor entre els lactants que van ser separats de les seues mares durant la pandèm

Un estudi impulsat des de la Universitat d’Harvard en el qual participa una investigadora valenciana ha analitzat més de 300 casos de mares amb COVID-19 de 31 països diferents i conclou que el contacte pell amb pell i la lactància és el millor per a bebés també en pandèmia.

Els resultats acaben de ser publicats en la revista ‘Breastfeeding Medicine’ i compten amb l’aval del Ministeri de Sanitat espanyol. María Teresa Hernández, coordinadora de la Unitat de Lactància de l’Hospital Universitari Doctor Peset i presidenta de la IHAN internacional (Baby-Friendly Hospital Initiative Network) és l’única signant espanyola del ‘COVID Mothers Study’.

L’estudi, realitzat entre maig i setembre de 2020, no va trobar major risc de contagi entre bebés que van realitzar pell amb pell durant una hora o més després del naixement, van ser alletats en la primera hora de vida i se’ls va permetre romandre prop de la mare en la mateixa habitació (rooming-in) durant la seua estada en maternitat, en comparació amb bebés separats de les seues mares i que no van realitzar aquestes pràctiques.

És més, la taxa de lactàncies maternes amb èxit va ser 4 vegades menor entre els lactants que van ser separats de les seues mares. Així mateix, una de cada 3 mares amb COVID-19 participants en l’estudi que van patir aqueixa separació (la separació es va produir en el 27,9%) no va poder reprendre la lactància malgrat els seus desitjos i d’intentar-lo després de reunir-se amb el seu bebé.

L’estudi mostra que la separació deguda a la COVID 19 va ser viscuda per huit de cada deu dones (78%) amb angoixa i que sis de cada deu (58%) van dir sentir-se molt angoixades i estressades. Aquesta separació va tindre una duració mitjana d’entre 6 i 7 dies.

“El COVID Mothers Study reforça l’evidència que el contacte pell amb pell i la lactància en la primera hora, romandre en la mateixa habitació prop de la mare i la lactància directa són pràctiques segures per a mares infectades per coronavirus. De fet, els nostres resultats mostren que la separació s’associa amb danys per a bebé i mare i és innecessària”, ha explicat la doctora Maria Teresa Hernández.

Quan va començar la pandèmia al març de 2020, les recomanacions eren contradictòries i en moltes maternitats es va separar a lactants i mares amb COVID-19 (o amb sospita d’infecció).

“Esperem que els resultats d’aquest estudi i d’uns altres que s’estan publicant ajuden a mantindre l’acompanyament i a protegir les pràctiques d’humanització i suport a la lactància que té tanta importància per a la salut perinatal”, ha apuntat Hernández.