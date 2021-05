Un estudi de LA UNIÓ revela que la lluita contra el Cotonet de Sud-àfrica eleva ja els costos de producció dels cítrics un 55%

Connect on Linked in

Si bé la Generalitat ha aconseguit gràcies en part a la pressió de LA UNIÓ més del 50% del pressupost estatal de lluita contra les plagues, l’organització insisteix amb dades a la mà en què encara és insuficient

LA UNIÓ de Llauradors ha demostrat a través d’un estudi el que era un secret a veus i és que les despeses que els llauradors es veuen obligats a realitzar per a lluitar contra la plaga importada del Cotonet de Sud-àfrica ja suposen en aquests moments un augment del 55% sobre els costos totals de producció en els cítrics.

Si bé la plaga està estesa per tot el territori valencià, i ha entrat ja a Múrcia o Catalunya, la veritat és que les comarques amb major afecció de danys són les de la Plana Baixa a Castelló i el Camp de Morvedre i Camp de Túria en la de València i per tant on els citricultors han de fer front a les majors despeses per a combatre la plaga.

En l’estudi de LA UNIÓ s’observa que els costos per a combatre les plagues ja arriben a una xifra de 5.243 €/ha, dels quals 3.699 €/ha es destinen al Cotonet, la qual cosa representa un increment del 239% en relació als costos habituals per a aquesta mena de tractaments. Lluitar contra la plaga del Cotonet suposa que els costos de produir un quilo de cítrics s’eleven en 0,14 €, una quantitat inassumible per a les persones afectades.

LA UNIÓ ha reclamat en reiterades ocasions la necessitat de disposar d’un pressupost suficient per a afrontar aquesta plaga, i per això fa unes setmana va sol·licitar al Ministre d’Agricultura, Luis Planas, un pressupost addicional de 12 milions d’euros per a compensar els sobrecostos dels citricultors afectats. En l’última Conferència Sectorial es va efectuar el repartiment de 11,8 milions d’euros entre les comunitats autònomes per a finançar programes de prevenció i lluita contra plagues i d’eixa quantitat, a la Comunitat Valenciana se li van assignar el 52% dels fons, amb un total de 6,1 milions d’euros.

Cal destacar per tant l’assignació important de fons -tal com havia demandat LA UNIÓ ja en diverses ocasions- que percebrà la Generalitat referent a això, però s’observa que encara és insuficient per a fer front als danys que provoca aquesta plaga importada i no controlada com és la del Cotonet de Sud-àfrica i que suposa un augment de costos importants als productors valencians.

LA UNIÓ torna a insistir per tant en la necessitat d’adoptar una sèrie de propostes com és la de pujar la inversió pública en sanitat vegetal per a lluitar contra plagues i malalties introduïdes a la Unió Europea o la de dotar de majors recursos a la investigació a l’ésser l’eina més eficient per a aconseguir el control d’aquestes plagues foranes. També aposta perquè les produccions provinents de països que tinguen la presència de plagues de quarantena reben un tractament en fred durant el seu transport per a destruir amb eficàcia la plaga i evitar la seua propagació en un futur pel territori europeu, el contrari de la política que actualment està aplicant la Comissió Europea. I, finalment, LA UNIÓ advoca per la creació d’un cos d’inspectors comunitaris expert en plagues i malalties agràries, que ha d’estar implantat en els punts d’entrada d’aquestes produccions. En aquest sentit, reclama al ministre Luis Planas un paper mes actiu en la defensa dels interessos dels citricultors a Brussel·les per a adoptar totes aquestes mesures.