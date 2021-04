Un estudi de la Universitat de València sobre la tuberculosi a l’Àfrica revela un nou llinatge en la part oriental del continent

Connect on Linked in

Mireia Coscollá, investigadora de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio), centre mixt de la Universitat de València i del Consell Superior d’Investigacions Científiques, ha dirigit un estudi sobre el bacteri causant de la tuberculosi, una de les 10 malalties més mortíferes del món, i en el qual demostra l’existència d’un nou llinatge. Després d’analitzar 675 genomes africans, en un article publicat a la revista Microbial Genomics conclou que el nou llinatge, batejat com L9, es localitza sobretot a la part oriental del continent.

L’objectiu d’aquesta investigació ha estat ampliar la informació sobre la genètica, la filogeografia i la història evolutiva de M. africanum, un dels grups en què es divideix els bacteris de l’espècie Mycobacterium tuberculosis. Aquest bacteri era el causant de més morts que qualsevol altra malaltia infecciosa fins que va aparèixer la SARS-CoV-2, i es troba entre les deu primeres causes de mort a tot el món, sobretot a l’Àfrica Subsahariana. En aquesta zona, els llinatges més estesos que causen aquesta malaltia són el llinatge 5 (L5) i el llinatge 6 (L6), dels quals encara no hi ha molta informació en comparació amb els llinatges més estesos a Europa, Amèrica del Nord i Àsia.

La novetat de la investigació, en la qual per part de l’I2SysBio també ha participat Paula Ruiz, ha vingut quan, a més dels llinatges esperats 5 i 6 de M. africanum, n’han descobert un de nou que comparteix similituds amb L6, però amb una distribució geogràfica diferent de la resta de variants africanes, a més d’una substancial separació genètica. Aquesta nova variant, a la qual proposen anomenar Llinatge 9 (L9), està present únicament en les mostres amb origen a l’Àfrica Oriental, mentre que la gran majoria dels genomes L5 i L6 procedien de l’Àfrica Occidental i Àfrica Central.

Mireia Coscollá, investigadora Ramón i Cajal, ha destacat la importància dels estudis de diversitat genètica de M. africanum, ja que una gran part dels estudis dedicats a aquesta malaltia estan centrats a Europa i Amèrica del Nord, mentre que l’Àfrica està molt menys estudiada. Afirma: “un bon enteniment de les poblacions de qualsevol organisme passa per conèixer totes les seues poblacions, i més en el cas de M. tuberculosis a l’Àfrica, on la infecció causada per aquest patogen colpeja molt fortament i no pot ser ignorat”.

Un altre dels objectius de la investigació ha estat utilitzar el genoma per inferir la resistència del subllinatge L5 a alguns antibiòtics, un aspecte que s’havia mostrat en estudis previs amb conjunts de dades menors i menys diversos, però que no es confirma amb dades més amplies.

Aquesta investigació ha comptat amb el suport i el finançament del programa Ramón i Cajal del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, la Societat Europea de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses (ESCMID), l’organisme ha atribuït el premi d’investigació a Mireia Coscollá; la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, la Fundació Nacional Suïssa per la Ciència, el consell Europeu de Recerca i Wellcome.