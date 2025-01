La majoria de la joventut enquestada percep riscos alts en el consum de substàncies, especialment alcohol i drogues il·legals

Un estudi realitzat per la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPPCA) de Manises revela que l’alcohol continua sent la substància predominant entre la joventut, amb un 70% de persones consumidores amb una freqüència d’entre 1 i 2 vegades al mes, malgrat la percepció del risc que té el seu consum excessiu.

Tot i que l’estudi reflecteix el consum de tabac i cànnabis, el consum d’alcohol és el que continua sent predominant, ja que un 60% de la joventut enquestada ha consumit alcohol almenys una vegada en la seua vida, amb un 40% reportant consum recent en els últims 30 dies. No obstant això, el consum és majorment ocasional, amb un 70% dels consumidors indicant una freqüència d’1-2 vegades al mes.

Pel que fa al tabac i cànnabis, la seua prominència és menor, però concentrada en població jove més adulta. Un 15% dels i les joves va reportar consum recent de tabac i un 5% de cànnabis. El consum d’aquestes substàncies és més comú en els rangs d’edat de 22 a 31 anys, sent menys freqüent entre els adolescents de 12 a 16 anys.

Els i les joves sí que tenen una percepció del risc que suposa el consum excessiu de substàncies. Un 70% considera el consum excessiu d’alcohol com “molt perillós”, mentre que un 90% percep les drogues il·legals, com ara la cocaïna i l’èxtasi, com extremadament perilloses.

Entre les principals raons per les quals els i les joves consumeixen substàncies es troben:

“Relaxar-se o sentir-se millor” (30%)

(30%) “Curiositat” (25%)

(25%) “Encaixar en el grup” (15%)

Respecte a l’impacte que tenen les campanyes preventives, el 55% dels participants va afirmar haver rebut informació preventiva, i un 60% d’ells les va valorar com útils. No obstant això, un 40% va expressar que no els va resultar rellevant.

Encara que la majoria dels joves percep que el consum d’alcohol és comú entre les seues amistats (60%), l’acceptació familiar continua sent un factor important. Un 50% dels i les joves considera que els seus progenitors no acceptarien el consum de substàncies sota cap circumstància.

Aquesta enquesta va ser resposta per 88 persones, realitzada en una activitat lúdica el passat mes de desembre. La major part de la mostra van ser dones (59,1%), mentre que un 36,4% va ser contestada per homes i un 2,3% s’identificaven amb un sexe no binari. L’edat de la joventut que respon el qüestionari se situa entre els 12-16 anys (58%), entre 22-26 anys (10,2%) i entre 27-31 anys (28,4%).

Aquest estudi posa de manifest la necessitat de continuar fomentant la prevenció del consum de substàncies, adaptant les campanyes a les percepcions i necessitats dels joves, i fomentant un entorn familiar que reforçe els missatges de salut pública.