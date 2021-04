Un estudi del IIS La Fe conclou que l’ús de l’app MyCyFAPP millora la qualitat de la dieta dels pacients amb fibrosi quística

Print This Post

L’estudi revela que els i les pacients que van utilitzar l’app van corregir errors dietètics reduint la ingesta d’aliments ultraprocesados

A més, la majoria de les persones de l’estudi van ajustar la ingesta de greixos i proteïnes en la seua dieta

El Grup d’Investigació en Malaltia Celíaca i Inmunopatología Digestiva d’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe) ha publicat el resultat d’un estudi sobre l’eficàcia de l’aplicació mòbil d’autogestió dietètica per als i les pacients amb fibrosi quística desenvolupada en el marc del projecte europeu MycyFAPP.

Com cada any, el quart dimecres d’abril se celebra a Espanya el dia Nacional de la Fibrosi Quística, una malaltia genètica que afecta, principalment, als pulmons i al sistema digestiu i que provoca un augment de les necessitats energètiques i requereix una dieta saludable amb una distribució de nutrients específica. És una malaltia rara i crònica i l’estat nutricional és un indicador del pronòstic i de la supervivència.

En un article publicat en la revista d’accés obert NUTRIENTS, l’equip investigador conclou que els i les pacients que van utilitzar durant sis mesos l’aplicació d’autogestió desenvolupada en el marc del projecte MyCyFAPP, van millorar la qualitat de la seua dieta en la línia dels objectius dietètics establits per les directrius de nutrició per a pacients amb fibrosi quística.

Assaig en 6 hospitals europeus

Per a avaluar l’eficàcia de l’aplicació es va realitzar un assaig clínic en xiquets i xiquetes amb insuficiència pancreàtica i fibrosi quística en sis hospitals europeus.

En total, 84 pacients pediàtrics amb una mitjana d’edat de 7,8 anys van utilitzar, durant sis mesos, l’aplicació d’autogestió desenvolupada en el marc del projecte MyCyFAPP.

Per a avaluar els resultats, es van recopilar registres d’aliments de tres dies en l’aplicació a l’inici de l’assaig i als 3 i 6 mesos d’ús. En comparació amb el punt de partida, la distribució de macronutrients es va aproximar més a les directrius de nutrició recomanades i les proteïnes i els lípids van augmentar un 1% i un 2,1% respectivament en la ingesta energètica total al final de l’estudi.

En conseqüència, la ingesta d’hidrats de carboni va disminuir significativament (-2,9%) a costa de la ingesta d’hidrats de carboni simples o sucres. Per grups d’aliments, l’estudi ha revela la disminució dels aliments ultraprocesados, amb un augment concomitant de la carn i els productes lactis.

Pròxims passos per a l’autogestió de la dieta

L’ús d’una aplicació mòbil d’autogestió per a l’autocontrol de la ingesta dietètica, com la desenvolupada pel projecte europeu MyCyFAPP podria convertir-se en una eina útil per a aconseguir l’adherència a les recomanacions de les directrius.

Aquest estudi constitueix un primer intent per a establir un sistema innovador per a secundar i avaluar la teràpia nutricional en la fibrosi quística mitjançant eines digitals.

En aquest primer prototip de l’aplicació, encara que ha sigut desenvolupat conjuntament amb els i les pacients, presenta marge de millora com per exemple en la funció de registre d’aliments.

Aquest i altres aspectes són objecte d’un nou projecte d’investigació a desenvolupa en un futur pròxim. No obstant això, els resultats obtinguts després de 6 mesos d’ús suggereixen que, malgrat els inconvenients inicials, el perfeccionament del sistema podria millorar l’adherència i els resultats nutricionals.