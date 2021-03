Un estudi del Parlament Europeu alerta del seriós perill que suposa l’abandó de terres agràries en la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

En els últims 30 anys s’han abandonat en el nostre territori quasi 163.000 hectàrees de cultiu, més del 21

LA UNIÓ formula una sèrie de propostes per a revertir aquesta situació

Un estudi publicat pel Parlament Europeu sobre el repte de l’abandó de terres després de 2020, destaca el seriós perill que existeix a Europa en general, a Espanya i en la Comunitat Valenciana de l’abandó de terres agràries, afectant així a un dels principals motors de l’economia, com és l’activitat agrària, i a la despoblació del territori en eixes zones rurals. En els últims 30 anys les dades oficials indiquen que s’han abandonat en la Comunitat Valenciana prop de 163.000 hectàrees de cultiu, més del 21% de les existents.

En aquest estudi comunitari s’indica que prop de 56 milions d’hectàrees corren el risc a Europa de ser abandonades i s’estima que 5 milions d’elles efectivament ho seran en 2030. A Espanya, prop del 10% presentarien risc alt i molt alt d’abandó, la qual cosa suposaria una pèrdua d’uns 2,3 milions d’hectàrees. Per la seua part, les dades històriques assenyalen que, entre 2012 i 2020, la superfície agrària a Espanya s’ha reduït, especialment en la Comunitat Valenciana, Murcia i altres regions del centre peninsular (Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Comunitat de Madrid i País Basc), en favor fonamentalment de superfícies artificials.

L’organització es fa ressò de l’estudi que explica que, per a pal·liar aquest fenomen d’abandó, els factors del qual atenen diverses causes (biofísiques, agrícoles, estructurals, de mercat, regionals, institucionals i polítiques), s’analitzen els diferents instruments de política agrària actuals com a eines útils per a evitar-ho, especialment el segon pilar de la PAC, particularment les mesures agroambientals i climàtiques i els pagaments a zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.

“Les ajudes són importants”, assenyalen des de LA UNIÓ, “però ho és més que les explotacions tinguen unes expectatives raonables de rendibilitat”. Per això l’organització, considera que la PAC no és suficient i que s’han d’establir mesures efectives que aborden el problema de l’abandó de terres de manera integral, “si no volem que això siga un altre clau en la tomba de l’Espanya i la Comunitat Valenciana buidada”.

LA UNIÓ aposta per una bona utilització de les eines de la PAC, d’una banda, però posa l’accent principalment en la importància i urgent necessitat d’equilibrar la cadena alimentària perquè es remunere justament el treball i els aliments i serveis que ofereixen les persones llauradores i ramaderes a la societat, millorar les infraestructures rurals per a reduir les bretxes entre el món rural i urbà, flexibilitzar el mercat de terres i protegir el propi model productiu enfront d’uns altres de països tercers menys ètics i sostenibles….