Un grup de 8 estudiants del municipi reben el premi extraordinari al rendiment acadèmic de la Conselleria d’Educació

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha concedit els Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic d’Educació Primària corresponent al curs 2018-2019 a 8 alumnes de Picassent. Es tracta d’uns guardons amb els quals, des de la Generalitat, es pretén reconéixer l’esforç dels i les estudiants que el curs passat finalitzaren la seua etapa de primària amb una nota mitjana de 10.

Per este motiu, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, i la regidora d’Educació, Belén Bernat, han volgut rebre els joves per felicitar-los per esta menció, “Sou un gran exemple per als escolars de Picassent. Vos anime a continuar en este camí amb el mateix esforç, constància i superació, per continuar obtenint premis com aquest”.



Elles i ells són Marcos Fernández López, Ferran Minguet Soria, Blanca Valiente López del CEIP Mare de Déu de Vallivana; Rubén Maset Rodrigo del CEIP Príncep d’Espanya; Sandra Monteagudo Correa del CEIP Sant Ignasi de Loiola; i Guillem Gil Marco, Natalia María Nielsen Sánchez i Diana Vicente Palmero del Col·legi Internacional Ausiàs March.



En l’acte de recepció també varen estar presents les famílies de l’alumnat i els directors i directores dels centres educatius corresponents.