Un grup d’estudiants alemanys visita el municipi de Picassent mitjançant un intercanvi amb La Nostra Escola Comarcal

Un grup d’estudiants alemanys d’entre 14 i 15 anys, han visitat recentment l’Ajuntament mitjançant un intercanvi amb alumnat de secundària de La Nostra Escola Comarcal. Per això, han sigut rebuts al saló de plenaris per l’alcaldessa, Conxa Garcia. La primera edil els ha donat la benvinguda al municipi, els ha explicat el funcionament del consistori, així com també els ha parlat d’altres qüestions d’interés com són la nostra cultura i les nostres tradicions. Durant la trobada, els joves també han plantejat algunes qüestions i preguntes sobre el motiu d’esta visita.

El grup, procedent dels tres centres educatius, la RealSchule Achim, el Kooperative Gesamtschule Kirchweyhe y el Gymnasium amb Markt d’Achim, tots ells propers a la ciutat de Bremen, ha disfrutat d’una estància de 7 dies en els quals han visitat també la ciutat de València i els seus voltants.