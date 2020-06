Un grup d’investigadors de la Covid-19 de l’Institut d’Investigació Sanitària de la Fe i la Universitat de València duen a terme un estudi de la residència Sant Vicent Ferrer d’Algemesí

La residència ha tingut zero incidències en contagis per la Covid-19





La investigació ha suposat una anàlisi exhaustiva de les persones residents, del personal treballador i als més acostats





• S’ha utilitzat tecnologia ultrasensible per a determinar una eventual exposició inadvertida al virus en totes aquelles persones que han estat directament en contacte amb les persones majors



• Les mesures de protecció adoptades van resultar eficients en la prevenció de la infecció per la Covid-19







Investigadors de la Unitat Mixta d’Hepatologia Experimental de la Universitat de València (UV) i l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe) i de la biotecnològica Bionos, SL, han estudiat exhaustivament i amb tècniques ultrasensibles les persones residents de la residència de la tercera edat Sant Vicent Ferrer d’Algemesí, on s’han detectat zero persones exposades a la Covid-19. La direcció de la residència, que va adoptar mesures estrictes de contenció de riscos a l’inici de la pandèmia, ha col·laborat estretament amb els investigadors que van voler determinar si el personal treballador o les persones més acostades van estar exposats inadvertidament al virus causant de la Covid-19, i si això havia tingut repercussió en els residents.



El passat 19 de maig un equip d’investigadors junt amb el personal sanitari especialitzat es van traslladar a la residència on van prendre diferents mostres de les persones residents que s’hi allotgen, les quals van col·laborar molt eficaçment. També en prengueren del personal que les atén i, en paral·lel i en els seus domicilis, de les persones més acostades als treballadors. A més del convencional frotis nasofaringis, es van prendre també orofaríngies de saliva/expectoració i sang capil·lar, per a ser inactivades immediatament i sotmeses a anàlisis exhaustives en el marc d’un estudi aprovat i autoritzat pel Comité Ètic d’Investigació Biomèdica (CEIB) de l’IIS La Fe.



Les mostres es van avaluar amb dos estratègies diferents d’amplificació del material genètic del virus, amb la finalitat de determinar la qualitat biològica de les diferents mostres, una doble confirmació de l’amplificació de gens concrets del virus, i una anàlisi quantitativa de l’existència d’anticossos IgM i IgG dirigits contra antígens virals, d’alta sensibilitat.



L’anàlisi de la ingent quantitat de dades va revelar que l’exposició al virus de les persones residents va ser inexistent, com tampoc s’hi va veure exposat el personal treballador que les atenen. L’anàlisi, que també es va estendre a les persones més pròximes al personal treballador de la residència, no evidencia l’existència de portadors del virus, ni que s’hagen vist exposats a aquest.



Per als investigadors, les mesures de prevenció adoptades a l’inici de la pandèmia per la direcció de la residència, amb Inmaculada Camarasa al capdavant, van resultar molt eficaces: «Les casualitats no existeixen en matèria de prevenció. Les encertades mesures adoptades en la residència, pels treballadors i els seus familiars van fer que ningú estiguera exposat al virus i, d’aquesta manera, mai es va posar en risc les persones residents acollides. Algun cas amb IgG feblement positives l’interpretem com inmunoreactividad creuada per haver estat exposats, potser, a altres coronavirus freqüents en els processos gripals estacionals, però no al SARS-COV-2 de l’actual pandèmia», indica el professor José Vicente Castell.



El doctor Petar Petrov, que va col·laborar directament en l’estudi determinant l’eventual presència de material genètic del virus, va mostrar la seua satisfacció per la seua marxa i desenvolupament «encara que el processament de tantes mostres ens ha suposat una quantitat de treball ingent».



D’altra banda, el doctor José Luis Mullor, CEO de la biotecnològica BIONOS, SL, va mostrar la seua satisfacció per «haver col·laborat estretament en aquest projecte d’investigació dirigit a un grup de població d’alta sensibilitat social».



La metodologia que en aquest cas s’ha aplicat per a la detecció del virus ha sigut ultrasensible en diverses i diferents mostres preses a les persones participants. «Tot això ha sigut possible gràcies a l’esforç d’un equip investigador que ha estat molt motivat amb l’objectiu i el context social de l’estudi», han assenyalat els investigadors.