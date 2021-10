Un home de 64 anys, perfil mitjà del pacient atés per ictus a l’Hospital d’Alzira

Connect on Linked in

L’activació del Codi Ictus i la ràpida actuació dels professionals sanitaris ha permés salvar la vida del 88% dels pacients assistits

La pèrdua sobtada de la capacitat per a parlar o l’alteració de la visió en un o en tots dos ulls són alguns dels símptomes d’alarma

L’Hospital Universitari de la Ribera ha atés, en 2020, un total de 46 ictus cerebrals, una patologia que requereix d’un abordatge urgent i immediat per part dels professionals sanitaris, per a poder salvar la vida del pacient o reduir les seues seqüeles.

Es calcula que, a Espanya, cada 6 minuts es produeix un cas d’ictus cerebral, patologia de la qual se celebra el seu Dia Mundial demà, 29 d’octubre.

Del total de pacients atesos en 2020 a l’Hospital d’Alzira, el 63% han estat homes i el 37%, dones, situant-se l’edat mitjana d’estos pacients en els 64,5 anys.

Segons l’especialista en Medicina Intensiva i coordinadora de l’Equip d’Ictus de l’Hospital Universitari de la Ribera, Dra. Gisela Alamán, “el risc de patir un ictus augmenta proporcionalment amb l’edat, per la qual cosa és més freqüent que es produïsca a partir dels 55 anys”.

“No obstant això, factors de risc com l’hipertensió arterial, la diabetis mellitus, l’obesitat, el sedentarisme, el tabaquisme i el consum d’alcohol, afavoreix l’increment de casos en pacients més joves”, ha assenyalat la Dra. Alamán.

Cal destacar que l’activació del Codi Ictus i la ràpida actuació dels serveis de l’Hospital implicats en l’atenció d’esta patologia (Urgències, Unitat de Vigilància intensiva i Radiologia), així com dels professionals d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU) i del Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU), ha permés salvar la vida del 88% dels casos d’ictus atesos en el centre alzireny en 2020.

Codi Ictus

El Codi Ictus és un protocol que s’activa fins i tot abans que un pacient amb símptomes d’infart cerebral arribe al Servei d’Urgències de l’Hospital de la Ribera.

La seua activació suposa que, a l’arribada del pacient, tots els recursos humans i tecnològics estiguen preparats per a la seua atenció urgent. Així, una vegada a l’Hospital, el pacient és avaluat pels especialistes per a decidir si precisa tractament fibrinolític (abordatge en el qual es canalitza una via venosa per a administrar progressivament un fàrmac que desfà el trombe) o endovascular (catèter per via femoral per a extraure el trombe).

En paraules de la Dra. Alamán, “les primeres hores des de l’inici dels símptomes d’un ictus resulten claus en el tractament de la malaltia: cada minut és important, ja que com més ràpid s’actue, més probabilitats té el pacient de sobreviure i de reduir considerablement les seues possibles seqüeles físiques i psíquiques”.

Per a la Dra. Alamán, “l’activació d’este protocol d’emergència suposa un esforç de coordinació multidisciplinària en el qual estan implicats prop de 10 especialistes, i que requereix d’un treball integral en equip per a aconseguir un temps mínim de resposta”.

Símptomes d’alarma

Amb la finalitat de garantir el seu abordatge amb èxit, els especialistes subratllen la importància que la població general conega els signes d’alarma d’un ictus (pèrdua sobtada de la capacitat per a parlar, alteració total o parcial de la visió en un o en tots dos ulls, pèrdua brusca de mobilitat o sensibilitat de mig costat del cos, o el mal de cap intens) per a, d’aqueixa manera, poder detectar-lo com més prompte millor i accelerar l’atenció urgent del pacient a l’hospital.