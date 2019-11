Un impressionant espectacle de llums i música marcarà l’inici de les festes nadalenques a Torrent el dia de la Immaculada

Connect on Linked in

Comença el compte arrere per a iniciar les festes nadalenques, que a Torrent donaran el tret d’eixida el diumenge, 8 de desembre, amb la festivitat de la Immaculada i l’encés de llums. La capital de l’Horta Sud començarà el dia amb una de les tradicions més singulars i representatives de la cultura torrentina: l’Aurora. Els veïns i veïnes es reuniran les 6.30 h a la porta de l’Ajuntament per a compartir aquest costum que compta amb més de 400 anys d’antiguitat i està organitzada per la Confraria de la Verge del Rosari i Sant Lluís Gonzaga.

La programació continuarà amb la celebració del dia gran de les clavariesas de la Puríssima. Al matí, a les 11 h, tindrà lloc la solemne missa en la parròquia de l’Asunción; i posteriorment, a les 18 hores, la processó recorrerà els carrers del centre històric. Seguirà l’obertura del naixement a la Casa de la Cultura i el castell de focs artificials a la Torre. El regidor de Festes, Pascual Martínez, ha expressat que “es tracta d’un dia gran per a Torrent, on la nostra cultura, tradició i arrels es fusionen amb el passat, present i futur”.

Posteriorment, es realitzarà l’encés oficial de llums nadalenques amb un espectacle musical i lluminós que tindrà lloc en la plaça del Bisbe Benlloch i, per segon any consecutiu, s’il·luminarà la façana de la casa consistorial. El disseny de llums ha sigut confeccionat pels estudiants d’Animació Visual del cicle d’Imatge i So de l’IES La Marxadella i constarà de 36 tires lumíniques.

Com a gran novetat enguany, s’inaugurarà un monumental Betlem municipal amb un nou emplaçament, en aquest cas, en la plaça Bisbe Benlloch núm. 4. Els més de 20 m2 i més de 100 figures utilitzats per a aquesta recreació típica de les festes nadalenques, mostraran al públic les tradicionals escenes com l’anunciació, el naixement o el famós castell d’Herodes. Així mateix, entre les figures, es podran veure autèntiques joies signades per artesans belenistas que exposaran figures molt valuoses.

L’EPA i els col·legis de Torrent engalanen la ciutat amb la seua decoració nadalenca



Com cada any, són els centres educatius els encarregats de decorar els ficus situats en les principals avingudes de la ciutat. En aquesta ocasió, l’alumnat del CEIP Sant Joan Baptista i del col·legi Pléyade han sigut els triats per a decorar el ficus de l’encreuament amb l’avinguda Genaro Palau, mentre que, per primera vegada, la decoració de l’arbre de la plaça Bisbe Benlloch ha sigut a càrrec de l’EPA, centre d’alumnat adult de referència.



L’alcalde Jesús Ros en companyia de la regidora d’Educació, Patricia Sáez, i del regidor de Festes, Pascual Martínez, van ser els encarregats de rebre ahir els objectes decoratius de mans dels alumnes i alumnes en el saló de plens de l’ajuntament. Regals, estreles, campanes i ninots de neu, creats a partir d’objectes reciclats, posaran el punt de color que no pot faltar en el nadal torrentinas.