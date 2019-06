Un incendi crema part d’una planta de reciclatge del Polígon Industrial Fuente del Jarro a Paterna

Print This Post

Els bombers del Consorci Provincial segueixen treballant en la zona després d’aconseguir controlar el foc.

Un incendi ocorregut aquest matí ha destruït part d’una planta de reciclatge situada en el Polígon Industrial Fuente del Jarro, a Paterna, tal com han assenyalat fonts del Consorci Provincial de Bombers, entitat encarregada de l’extinció del foc.

Aquest no ha estat el primer incident que registra la mercantil en els últims anys i gràcies a la ràpida actuació aquest incendi no ha anat a més.

El foc ha cremat una àrea d’uns 400 metres quadrats.

Gràcies al fet que no hi ha hagut vent no s’ha propagat més l’incendi.

Les flames han començat poc abans de les 11.30 hores d’aquest dimecres per motius que encara es troben baix investigació.

Poc després, entorn de les 12.30 hores, l’incendi s’ha donat per controlat. Tanmateix, deu bombers dels parcs de Paterna i Burjassot continuen treballant en la zona del sinistre per a evitar que anara a més i sufocar les flames per complet.