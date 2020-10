Un incendi en una tenda de motos trenca el som d’Alzira

Connect on Linked in

Al voltant de les 4 de la matinada, una sèrie d’explosions continuades van trencar el som dels veïns carrer de Trinitat Redal Dufaur d’Alzira , que alarmats pel foc provinent de la tenda de motor ubicada en el mateix carrer van avisar ells mateixos al 112



La Policia va traslladar l’avís immediatament als bombers , que aconseguiren controlar i extingir el foc prop de les 5 de la matinada.



L’incendi obligà per seguretat a la Policia Local a desallotjar prop de 70 persones de l’edifici, per tal d’evitar mals majors



En la intervenció dos agents municipals i dos de la Policia Nacional hagueren de ser ingressats a l’Hospital de la Ribera per inhalació de fums. També un veí al mateix lloc dels fets va ser ates per part de l’equip mèdic de l’ambulància present,



La Policia Científica ha encetat la investigació que esclarirà les causes que han motivat l’incendi per tal d’esbrinar si es tracta d’un fet provocat o alguna mena d’accident