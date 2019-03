Un informe de AVA-ASAJA revela que les pèrdues dels citricultores ronden ja els 300 milions i que el 27% de la collita no ha pogut comercialitzar-se

Connect on Linked in

Els productors valencians de cítrics han perdut en aquesta campanya més de 1,5 milions d’euros cada dia, segons l’anàlisi realitzada per aquesta organització

L’actual campanya citrícola, amb el 87% de la collita de la Comunitat Valenciana ja comercialitzada o venent-se actualment en els mercats, entra en la seua recta final i ho fa presentant un balanç veritablement catastròfic per als productors. Un detallat informe elaborat pels serveis tècnics de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) revela que les pèrdues que acumulen els agricultors dedicats al cultiu de taronges i mandarines, des d’el mes de setembre passat i fins hui, ronden ja els 300 milions d’euros, -concretament 295,9- el que converteix al present exercici en un dels més calamitosos en tota la llarga història de la citricultura valenciana.

El desastre ha sigut de tal magnitud que una mica més del 27% de la producció ni tan sols ha trobant eixida comercial, degut en part a l’efecte de les pluges torrencials del passat mes de novembre, però a causa sobretot de l’alentiment d’una demanda que no ha aconseguit absorbir la totalitat de la collita a través d’un mercat que ja estava molt saturat per la competència deslleial que exerceixen els cítrics procedents de tercers països.

Aqueixa apreciable quantitat de fruita que s’ha quedara penjant de l’arbratge davant l’absència de compradors ha generat al seu torn un sobrecost addicional als agricultors que s’han vist embolicats en aquesta conjuntura, ja que, a més de quedar-se sense vendre els seus cítrics, han hagut de retirar-los dels arbres per a no provocar-los un desarregle hormonal.

El volum global d’aqueixes quantioses pèrdues econòmiques que recull l’anàlisi de AVA-ASAJA i arrosseguen els conreadors valencians de cítrics, que són els vertaders damnificats per aquesta la crisi, equival a dir que des que va arrancar la temporada els productors han perdut 1,5 milions d’euros cada dia. Si bé els resultats han sigut negatius per a la major part de les varietats citrícoles, les clementines i les navelinas són les que s’han portat la pitjor part

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, a més de qualificar la campanya de “absolutament desastrosa”, subratlla que “el que ha succeït serveix per a demostrar de manera inequívoca tant que els mecanismes davant situacions de crisis de la Política Agrària Comuna (PAC) no serveixen per a res: són lletra morta, paper mullat, com que les Administracions -l’autonòmica, la central i la de Brussel·les- mostren una incapacitat manifesta per a adoptar mesures eficaces que alleugen veritablement els problemes dels productors que són, en definitiva, els qui de debò estan patint els efectes d’aquesta conjuntura insostenible”.

Davant aquest panorama, Aguado assenyala que “fa falta un replantejament general a l’hora d’abordar la qüestió citrícola. Les Administracions han de deixar de passar-se la pilota unes a unes altres i deixar-se de tantes promeses i tanta xerrameca quan s’acosten eleccions. Cal revisar el funcionament d’aquest col·lectiu de dalt a a baix i cal un canvi d’actitud per part de tots, ja si no ho fem ens queden dos telenotícies”.