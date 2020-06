Un llaurador prefereix donar 8.000 kg de creïlles per a sectors vulnerables del poble

Connect on Linked in

Vicent Gimeno, ‘el Figo’, un llaurador de Meliana, de l’horta, ha preferit donar a l’Ajuntament 8.000 kg de creïlles de la collita d’enguany per als sectors vulnerables del municipi, després que els comercialitzadors li oferiren una misèria pel fruit del seu treball.

Com destaca la regidora d’Agricultura, Amparo Martí: “precisament enguany, quan s’ha demostrat durant la crisi que és important comptar amb un sector agrari fort i reconegut per a poder proveir d’aliments la població amb garanties, ens hem trobat que dos collites de la temporada com la de la creïlla i la ceba s’han pagat molt per davall del preu de cost, un fet que ha obligat els productors en molts casos a deixar-les perdre i rotovatar-les als camps”. Ha sigut el cas del llaurador de Meliana a qui oferien uns mísers 0,13 € per quilo de creïlles quan el preu del cost de producció aproximat d’una fanecada és de 450 € sense comptar les hores de treball del llaurador.

Aquest fet, diu la regidora: “ha motivat que en el cas de Vicent, en lloc de deixar perdre la collita, haja decidit recollir-la i donar-la a l’Ajuntament perquè la repartira entre els sectors més vulnerables en un acte de solidaritat que se li ha agraït i reconegut”. El llaurador de Meliana va traslladar els 8.000 kg al magatzem de la brigada municipal on diferents treballadors, juntament amb voluntariat, s’han encarregat de embossar les creïlles per a distribuir-les des dels Serveis Socials municipals i Creu Roja, una donació que ha sigut molt ben rebuda per la ciutadania i les persones beneficiades.

Finalment, la responsable d’Agricultura insisteix: “el que passa amb el camp valencià no té nom. És un delit que cada collita el llaurador se la jugue amb totes les incerteses climatològiques, de mercat, ambientals o de la política europea sense cap tipus de cobertura efectiva i que el comerç i la distribució hi facen tot el negoci. Aquesta situació no pot continuar, més encara si en el nostre cas volem mantindre l’horta que, paradoxalment, hem protegit recentment”. Caldrà, per tant, que des del Consell de l’Horta, de nova creació, comencen a planificar-se actuacions que ajuden a capgirar aquesta situació al nostre entorn més pròxim.