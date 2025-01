Un llegat de segles brillarà a Torrent amb l’Entrà de la Flor l’1 de febrer

La Cordà es dispararà enguany al carrer Mestre Giner atenent la petició de la Confraria

Sant Blai, l’Entrà de la Flor i la Fira de la Xocolata, Torrent viurà el cap de setmana més festiu i multitudinari de l’hivern

Torrent es prepara per a rebre un dels caps de setmana més esperats de l’hivern, ple de tradicions, devoció i activitats per a tots els públics. Del 31 de gener al 3 de febrer, la ciutat celebrarà una sèrie d’esdeveniments multitudinaris que inclouen la II Fira de la Xocolata, l’Entrà de la Flor, la festa de la Candelera i les festivitats en honor a Sant Blai, amb la seua tradicional fira i porrat.

El dissabte 1 de febrer tindrà lloc un dels actes centrals d’este cap de setmana festiu: l’Entrà de la Flor, una tradició que compta amb més de 400 anys d’història. En esta celebració, els clavaris de la Mare de Déu del Rosari i amics ofereixen a la Mare de Déu la primera flor de l’ametler de la temporada, en un gest carregat de simbolisme per a la ciutat.

La jornada començarà de matinada, quan els clavaris de la Confraria de la Mare de Déu del Rosari, fundada en 1606, es desplaçaran al camp per a tallar la primera branca d’ametler en flor del terme de Torrent. La branca serà depositada en la Parròquia de Sant Lluís Bertran. Durant tot el dia, els participants gaudiran d’un ambient festiu en la popular “Caseta del Rosari”, on es duran a terme esmorzars, dinars, cants i llançament de coets, mantenint viva esta ancestral tradició.

A la nit, els actes centrals començaran amb una breu oració a les 20.30 hores en la Parròquia de Sant Lluís Bertran. Posteriorment, s’iniciarà la tradicional passejà, en la qual els clavaris i amics de la festa recorreran els carrers il·luminats per coets subjectats amb pinces, acompanyats per la banda de música. El recorregut culminarà en la Parròquia de l’Assumpció de la nostra Senyora, on el rector D. Jesús Corbí beneirà la branca d’ametler, que serà oferida a la Mare de Déu del Rosari en un acte de devoció compartida per tota la feligresia i participants.

La jornada conclourà amb l’espectacular Cordà, que enguany es durà a terme en el carrer Mestre Giner, atenent la petició de la Confraria de la Mare de Déu del Rosari i Sant Lluís Gonzaga, en compte del carrer Ramón i Cajal, on s’havia celebrat en els últims anys. Este esdeveniment pirotècnic marcarà el tancament de l’Entrà de la Flor, en un cap de setmana festiu que continuarà amb les celebracions de la Candelera i la II Fira de la Xocolata.

El dilluns 3 de febrer, Torrent retrà homenatge a Sant Blai amb la gran festa i fira en el seu honor. La celebració inclourà el tradicional porrat, consolidant esta data com una de les més importants del calendari festiu religiós i popular de la ciutat.

Un llegat històric de més de 400 anys

L’Entrà de la Flor és una manifestació cultural i religiosa que, segons alguns historiadors, podria remuntar-se a les festes paganes que els romans dedicaven a la deessa Flora, o inclús a tradicions gregues vinculades a la divinitat Cloris. No obstant això, a Torrent esta tradició s’ha celebrat, segons es recorda, des de fa més de 400 anys, coincidint amb la fundació de la Confraria de la Mare de Déu del Rosari en 1606. Este esdeveniment és un testimoni viu del ric patrimoni cultural i històric de la capital de l’Horta Sud.

Este cap de setmana, Torrent convida veïns i visitants a participar en unes jornades festives que combinen tradició, devoció i un ambient immillorable, convertint la ciutat en una destinació obligada per a gaudir de l’hivern valencià.