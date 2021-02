Un metge i una metgessa residents del Peset coordinen un manual de referència per a personal en formació sobre l’atenció urgent i crítica

Connect on Linked in

El llibre ‘Handbook del Metge Intern Resident’ recull el treball de 262 autors de 24 especialitats i 14 hospitals d’Espanya i els EUA

És un manual fet per residents i per a residents que està avalat per 7 societats científiques espanyoles i valencianes

La resident de tercer any del Servei de Angiología i Cirurgia Vascular de l’Hospital Universitari Doctor Peset Paloma González i el també resident de tercer any d’aquest hospital públic valencià en el Servei d’Anestesiologia Carlos M. Asencio han coordinat la publicació del manual ‘Handbook del Metge Intern Resident’, que acaba de publicar-se amb l’objectiu de convertir-se en el llibre de capçalera del personal en formació sobre l’atenció urgent i crítica a Espanya.

Per a això han realitzat una ingent labor de coordinació que els ha portat a reunir el treball de 262 autors i autores de 24 especialitats diferents procedents de 14 hospitals de tota Espanya i algun estatunidenca, com el Mount Sinai de Nova York.

“És un llibre fet per residents i per a residents, tots els autors són mèdics i metgesses en formació, però comptem també amb la signatura de supervisió d’adjunts que donen validesa als continguts”. “De tots els autors, 135 són de l’Hospital Universitari Doctor Peset perquè és el que coneixem i del qual més referències tenim. Hem buscat la qualitat dels continguts, recopilar el millor que hi ha en aquests moments i hem pogut triar autors de gran nivell”, han assenyalat l’i la resident del Peset.

Els continguts es divideixen en 166 capítols que s’agrupen en 20 seccions per patologies, tècniques i especialitats. Cada protocol d’actuació i tractaments es descriuen de manera clara, breu i esquemàtica per a facilitar una actuació ràpida i van acompanyats d’algorismes, imatges i taules que converteixen la publicació en pràctica i atractiva.

“Es tracta d’aconseguir una aproximació diagnòstica i terapèutica al pacient crític, d’urgències i a les patologies més freqüents que pot trobar el personal en formació durant els seus guàrdies. En època de pandèmia els residents ens hem estat movent per diferents especialitats i necessitem una guia que de manera ràpida ens diga quina causa el que li passa al pacient i com resoldre’l”, han explicat González i Asencio.

També han apuntat que ningú millor que el personal en formació per a poder saber què necessiten i quins dubtes se’ls plantejaran als i les residents de primers anys. “Sense ser encara especialistes, sabem quines són les nostres principals necessitats i quines dades ens permetran atendre bé un pacient. Això és el que es recull en el ‘Handbook del Metge Intern Resident’, han destacat els coordinadors.

El llibre acaba de ser publicat per una prestigiosa editorial mèdica i ja s’ha situat entre la llista dels més venuts en Amazon en medicina d’urgències i emergències. Tots els continguts estan basats en les últimes evidències científiques i guies publicades en la matèria i compten amb l’aval de 7 societats científiques espanyoles i valencianes. A més, ja els han demanat que preparen la segona edició del manual.

“Estem molt satisfets amb el resultat d’aquesta publicació que ix d’un hospital com el Doctor Peset i és per a tota Espanya. La nostra intenció és que siga el més útil possible per a les noves generacions de metges i metgesses que s’incorporen a l’atenció sanitària”, han conclòs González i Asencio.