Un miler d’alumnes, cridats a votar en les eleccions del Consell de la Infància i l’Adolescència de Cullera

L’organisme celebra els seus segons comicis després d’haver aconseguit la construcció de l’skate park o millores en la mobilitat

Un miler d’alumnes des de tercer de Primària fins primer de l’ESO, d’edats compreses entre els 6 i els 13 anys, estan cridats a votar en les eleccions al Consell Municipal de la Infància i l’Adolèscència.

En estos segons comicis organitzats per l’Ajuntament de Cullera i que tindran lloc el pròxim 28 de gener, participen els set centres educatius del municipi (públics i concertats) així com els dos instituts.

Concretament es tracta del CEIP Doctor Alemany, l’Escolaica, el Sant Antoni de la Mar, el Sant Vicent Ferrer – Germans Maristes, la Milagrosa, la Immaculada Concepció, el CAES Sant Agustí i els IES Blasco Ibáñez i Llopis Marí.

El Consell està conformat per membres electes de manera nominal i pot presentar la seua candidatura tota aquella persona que complisca els requisits: tindre entre 6 i 13 anys i estar matriculat en algun dels centres educatius en els cursos que prenen part en el procés. Es tria un màxim d’un estudiant per cada curs.

Campanya informativa

El consistori ha iniciat hui la campanya informativa pels centres per a cridar a la participació en les eleccions dels més xicotets. El regidor d’Infància i Joventut, Àlex Morales, ha visitat el CAES Sant Agustí i ha convidat la comunitat educativa a participar.

«Volem que s’escolte la veu dels xiquets i xiquetes de Cullera, què és el que volen. Ells i elles són el present, però sobretot són el futur i és important que participen en el projecte de ciutat que entre tots estem construint», ha declarat Morales.

La participació dels més xicotets en la política municipal de Cullera s’ha fet efectiva des de la passada legislatura amb resultats palpables i visibles. De les propostes dels xiquets i xiquetes del municipi s’han fet realitat diversos projectes que han millorat la seua qualitat de vida i les infraestructures del municipi.

Iniciatives nascudes de les aportacions de l’alumnat s’han concretat en projectes com per exemple, la construcció del skate park, les millores d’il·luminació en el camí del poliesportiu de la Partideta o l’ampliació de la zona d’aparcament en el Bulevard per a potenciar la zona centre per als vianants, entre moltes altres.