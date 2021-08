Un milió d’euros per la seguretat dels menors al seu entorn escolar

Print This Post

L’Ajuntament ha invertit prop d’un milió d’euros en la primera fase del projecte d’entorns escolars segurs del qual es beneficiaran 15 col·legis abans de finalitzar l’any

La Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana té previst redactar un pla, amb la participació dels centres educatius, per establir les actuacions a realitzar fins completar el total d’entorns escolars de la ciutat, de manera que els xiquets tinguen un espai més segur a l’eixida del col·legi i siga també un lloc de trobada per als familiars que els acompanyen

Ho ha explicat l’alcaldessa en funcions, Pilar Bernabé, en representació de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, durant la visita a les obres de l’entorn del col·legi Rodríguez Fornos, a Safranar

La creació d’espais-matalàs afavorix la qualitat de l’entorn on passen gran part del dia els més menuts

Que l’exterior de les escoles siga el més paregut a una plaça on el trànsit siga pràcticament inexistent és un objectiu que s’ha marcat des de l’Ajuntament per aconseguir estos objectius s’inclou no només la seguretat viària, sinó el dret a respirar un aire net i sense contaminació acústica

Abans que finalitze l’any 15 col·legis de la ciutat comptaran amb estos “espais-matalàs” i, després de l’estiu, està prevista la redacció d’un pla per establir, mitjançant la participació dels centres, les actuacions a realitzar en cadascun d’ells