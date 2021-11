Un mural gegant signat pels artistes urbans Mawe i Xemayo il·lustrarà bona part del nou Parc María Marzo de Burjassot

Connect on Linked in

Imminent és l’obertura del nou Parc “María Marzo a Burjassot”, en ple barri antic (carrer Comandant Bru) i al costat de l’emblemàtica Plaza del Pouet. Es tracta d’un nou espai recreatiu que l’Ajuntament de Burjassot ha habilitat sobre els terrenys que antany van albergar l’antic Asil de La nostra Senyora del Carmen, pertanyent a la Fundació de la benefactora María Marzo Valdés, d’on sorgeix el nom del parc. Amb àrees per a l’esport, zones de joc infantil, espai per al descans i el passeig i, fins i tot, per a tirar unes partides al parxís, el Consistori té la voluntat que el nou Parc María Marzo es convertisca en un punt de trobada i socialització entre diferents generacions de ciutadans i ciutadanes i, per això, s’ha posat a la feina per a vestir-ho amb un vestit especial, que agrade a tots, a grans, a joves i a xicotets.

El vestit en qüestió serà un imponent i gegant mural de més 500 metres quadrats signat per Mawe (Nacho Cano) i Zemayo (Xema González, dos reconeguts artistes urbans, tots dos de Burjassot i amb una trajectòria professional que, unida, suma prop de 30 anys de fer córrer la pintura per a crear art urbà, ací i allà. De fet, el mural en el qual Xemayo i Mawe treballen aquests dies, necessitaran prop d’un mes per a completar-lo, és el mural a esprai d’una sola temàtica més gran de la Comunitat Valenciana i dels més grans de la geografia espanyola. La temàtica no podia ser una altra: Burjassot, en tota la seua esplendor. L’horta, Sant Roque, Les Sitges, però també l’esport, les noves generacions, i un record a la figura de María Marzo, entre altres elements sorpresa.

L’Alcalde de Burjassot, que ha visitat als artistes “a peu de bastida”, juntament amb el regidor de Serveis Municipals, Manuel Pérez Menero i altres membres de la Corporació, ha manifestat sentir-se “emocionat abans si més no de veure el projecte finalitzat. El mural és impressionant i, encara sense acabar, es pot constatar que el resultat final serà just la idea que teníem perquè aquests òmpliguen de vida i personalitat aquest nou espai recreatiu en el qual hem invertit molta faena i també molta il·lusió. La mateixa il·lusió que han mostrat Mawe i Xemayo amb el treball que els hem encarregat, sabent el seu talent i professionalitat. És un honor que projectes d’aquesta envergadura puguen ser duts a terme per joves del nostre propi municipi que, en aquest cas, triomfen en el món de l’art urbà”.

Per a omplir d’art els murs del María Marzo, Mawe i Xemayo preveuen utilitzar més de 300 esprais i uns 100 litres de pintura plàstica de pintura plàstica: tot un riu de colors que bé mereix el projecte en el qual s’han embarcat, amb molt de gust i compromís, davant l’encàrrec encomanat per l’Ajuntament de la seua ciutat. Pertanyents tots dos al col·lectiu d’Hip hop “Let’s grow”, Mawe i Xemayo són molt actius en xarxes socials i, a través dels seus comptes de IG i Fb, aquells que agraden poden seguir els progressos “in situ” i des de dalt o a baix de la bastida del grafiti més ambiciós i amb més vida de Burjassot. “És un honor poder realitzar el major projecte de la meua carrera fins hui al poble que m’ha vist créixer”, comenta Mawe en una de les seues xarxes. Doncs que continue corrent la pintura!