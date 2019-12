Un Nadal atípic segons Aemet Nit

El Pare Noel no cal que s’abrigue molt per viatjar aquesta Nit de Nadal



El Pare Noel comença aquesta nit el seu viatge per tot el món, per tal del portar tots els regals que els més menuts i els no tan menuts han demanat en les seues cartes

Com a consell podem dir-li que no cal que s’abrigue molt, perquè no serà una nit freda pròpia d’una nit de Nadal



I a més així romandrà durant els pròxims dies



L’Agencia Estatal de Meteorologia ha fet pública la predicció oficial del temps per al Nadal de 2019, des del dissabte 21 fins al dissabte 28, la qual cosa inclou la Nit de Nadal i el dia 25 de desembre



Preveu que la setmana que ve siga clarament més càlida i més seca del normal en tot el país



Deixem els dies de vent enrere per passar a uns dies amb temperatures més que agradables per tal de gaudir del Nadal 2019