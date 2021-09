Un nou blesbok naix a BIOPARC

Connect on Linked in

BIOPARC dona a llum a una nova cria de blesbok: un antílop que va estar vora de l’extinció en el segle XIX

Els últims dies d’estiu han continuat donant alegries a tot l’equip de BIOPARC. Un nou naixement, en aquest cas un blesbok, ha portat nova vida a un dels espais més admirats del parc valencià, la zona que recrea la sabana en l’estació de pluges.

El part va tindre lloc la matinada del dia 20 i des de llavors l’equip tècnic ha decidit que mare i cria, acompanyades d’una altra femella i la seua cria de fa uns mesos, romanguen en una zona delimitada del recinte exterior.

L’objectiu és garantir el seu benestar i que la criança continue desenvolupant-se amb normalitat, assegurant la màxima tranquil·litat per a l’entregada mare. Donada la positiva evolució, ja s’ha realitzat la rutinària primera revisió veterinària i s’ha confirmat que es tracta d’una femella.

Si tot segueix segons el que es preveu, la setmana vinent ja podrem veure com destaca la preciosa blesbok entre girafes, diferents espècies d’antílops com impalas, Kobos o gaseles Thomson i exòtics ocells.

La chivita té un color crema molt més clar que els adults, que presenten un intens to marró vermellós. La xicoteta continuarà les seues correteos per tota la prada imitant als seus “germans” i sempre sota l’atenta mirada de la mare que continuarà brindant-li totes les atencions durant un temps.

El grup de blesbok de BIOPARC està format per deu individus: un mascle, quatre femelles adultes i cinc cries i amb aquest últim part es conclou el cicle anual de naixements. Participa activament en el programa internacional per a la seua conservació amb diversos naixements cada any que, en arribar a adults, es traslladen a altres parcs per a continuar el procés de preservació de l’espècie.

Aquest antílop està inclòs en la llista roja de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa) en aquests moments catalogat com a “Preocupació menor”. Va estar a la vora de l’extinció en el segle XIX, quan resultava un atractiu trofeu en les caceres massives. L’alarma internacional enfront d’aquesta situació i els esforços per la seua preservació han motivat que ara siga un exemple de reeixida recuperació, amb una població de més de 55.000 individus que continua incrementant-se.