Un nou carril bici s’executa a Algemesí ampliant la xarxa a quasi 9km de recorregut

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament d’Algemesí rep una nova subvenció de 25.000 € de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), entitat pública centrada en la gestió de la política industrial, per equipar i senyalitzar un carril bici a l’avinguda Bernat Guinovart, ampliant així la xarxa de carrils bici que ja compta amb un recorregut total continu de 8.893 m.

En aquest projecte s’ha optat per reservar un espai específic per a bicicletes, protegit amb separadors de trànsit i independent dels vianants. Cada sentit de circulació disposa d’1’5 metres lliures per a circulació.

El principal objectiu és la vertebració de la xarxa de carrils bici del municipi, d’aquesta forma es connecta una zona de gran densitat de població i serveis amb la resta de carrils bici del casc que ja estan units amb les zones productives de polígons industrials. La consecució d’aquest carril permet un ús de la bicicleta divers per les zones que connecta podent facilitar tant l’accés a col·legis com a llocs de treball o a l’estació de tren.

L’any 2000 es construeixen els primers carrils bici al municipi, realitzant-se després més trams que seguien una lògica a escala general; així a hores d’ara pràcticament tots els carrils bici executats es troben interconnectats. Algemesí compta amb un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible des de 2010 al qual se li va afegir un pla complementari d’anàlisi específic de la xarxa de carrils bici al 2014.

Aprofitant les ajudes del IVACE per a millora de polígons, l’any 2019 es van poder realitzar la construcció dels carrils bici de connexió de l’existent a l’avinguda de la Generalitat amb el polígon de Xara, amb el polígon del Casc i amb el de l’avinguda Guadassuar i l’estació de ferrocarril.