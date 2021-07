Un nou equip d’intervenció social gestionarà els habitatges socials d’Algemesí

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol crea un equip d’intervenció social en Algemesí per a gestionar els habitatges socials

Es tracta d’un projecte de descentralització dels serveis de la Conselleria d’Habitatge amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones residents en habitatges públics de 22 municipis de la Comunitat Valenciana, entre ells, Algemesí, que compta amb al voltant de 300 vivendes socials

L’Ajuntament d’Algemesí ha presentat l’equip d’intervenció social de l’EVHA que es compartirà amb la localitat d’Alzira

Treballant amb estreta col·laboració amb els serveis socials municipals, les entitats sense ànim de lucre i el propi veïnat, aquest equip té com a objectiu desenvolupar una actuació integral dels habitatges públics en barris vulnerables mobilitzant recursos econòmics, tècnics i organitzatius

Fins ara havien estat el departament de Serveis Socials, amb la Coordinadora de Vivendes d’Algemesí, els intermediaris locals entre els usuaris dels habitatges i la seu a València de l’EVHA, però tal i com declara la regidora de Polítiques Inclusives, Anna Girbés, “necessitàvem personal i recursos sobre el terreny, que gestionen les vivendes des d’ací i possibiliten que els conflictes es solucionen de manera més ràpida i directa

Fernando Maldonado, tècnic de l’EVHA, ha presentat a l’equip format per treballadors/es socials i personal format en administració de finques i assessorament jurídic

A més, Inés Cardenas, la coordinadora general del programa d’intervenció comunitària, ha assegurat que des de hui es posen a treballar per “la cohesió dels barris i les millores de convivència comunitària, la mediació de conflictes i per dur a terme iniciatives innovadores com la creació d’un fòrum transversal en els espais veïnals