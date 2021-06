Un nou estudi científic assenyala l’absència de mostres infeccioses de COVID-19 en trens i instal·lacions de Metrovalencia

Connect on Linked in

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha comunicat els resultats d’un nou estudi científic realitzat aquest mes de juny, que determina la no presència de traces infeccioses de COVID-19 en les instal·lacions i trens de Metrovalencia.

Aquest estudi, elaborat en col·laboració amb el laboratori de Virologia ambiental i Seguretat Alimentària (VISAFELab) de l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments pertanyent al Consell Superior d’Investigacions Científiques (IATA-CSIC), ha analitzat mostres d’elements “de molt de contacte”, unitats en circulació i filtres d’aire condicionat recollides en estacions “d’alta afluència”, segons els autors de l’informe resultant.

Les conclusions llançades determinen que “prop del 90% de les mostres recollides no contenen traces del RNA del SARS-CoV-2 en cap de les dianes analitzades”. Per part seua, es detalla que de les 24 mostres analitzades “només tres d’elles, de reixetes d’aire de retorn dels trens, van mostrar traces del RNA del SARS-CoV-2 per a una única diana, la qual cosa indica que les mostres no són infeccioses”.

Per a minimitzar el risc de falsos negatius, cada mostra s’ha analitzat mitjançant tres sistemes de RT-qPCR específiques per al SARS-CoV-2, cobrint tres regions diferents del virus. Cadascuna d’aquestes tres regions en l’informe científic es denomina diana.

El conseller ha destacat que “aquests estudis científics són necessaris per a saber en quin punt de la pandèmia ens trobem i, sobretot, per a transmetre de nou confiança i seguretat als usuaris dels serveis de transport públic i més en un moment en el qual estem experimentant un progressiu increment de viatgers”.