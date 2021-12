Un pare valencià denuncia el protocol de vacunació davant el Tribunal Superior de Justícia

Connect on Linked in

Des que Sanitat va autoritzar la vacunació a xiquets entre 5 i 11 anys, pareix que tot es torna en la seua contra



La vacunació als mateixos centres escolar, la urgència per tal d’entregar les autoritzacions per a la vacuna per part dels representants dels menors així com el mateix protocol de vacunació, han propiciat els primers desacords i les primeres denuncies, com ara un pare d’un xiquet valencià que ha denunciat davant el tribunal superior de Justícia de la Comunitat Valenciana la seua disconformitat amb el procés de vacunació en menors



Fet que va provocar una rectificació per part de les autoritats prenent la decisió que un familiar acompanye de forma ràpida als menors durant el moment d’inocular la vacuna



Entitats defensores dels menors al·leguen que és totalment inviable i inhuma el fet de fer passar als xiquets per eixa situació a soles i en el centre escolar i que és imprescindible una bona educació per a la vacunació des de casa

De moment Sanitat continua amb el seu propòsit de tindre vacunats almenys a 150.000 menors el dia 22 de desembre