Un passatge del terror per Halloween de la mà de Pikazombie

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Picassent, junt amb el grup Pikazombie, organitzaren un esdeveniment d’oci alternatiu per a la nit del passat 29 d’octubre. Més de 75 joves participaren en un passatge del terror organitzat pel grup de joves dinamitzador de l’activitat. Un procés de creació que ha estat acompanyat per una empresa professional del sector que ha facilitat l’experiència, tècniques de maquillatge, materials professionals… tot per a millorar la qualitat de les activitats i l’experiència dels i les participants. Raquel Hervás, Regidora d’Infància, Adolescència i Joventut ha assenyalat que es tracta d’un procés dinamitzador que «s’ha portat a terme buscant el que és realment important, els aprenentatges que s’emporten els i les joves quan són els protagonistes del seu temps d’oci, i a més oferint un servei al municipi»