Un pla contra les inundacions a Alzira: el plat fort de les III Jornades de l’Aigua a la Ribera

Alzira acollirà els dies 10 i 11 de novembre les III Jornades de l’Aigua a la Ribera. Un esdeveniment que se centrarà enguany en el debat dels usos de l’aigua en sintonia amb les necessitats actuals. S’estructurarà en torn a dos pilars fonamentals: per una banda, l’aplicació de les innovacions tecnològiques per un us més sostenible i, per l’altra, l’aprofitament de l’aigua com a font de energía i com a recurs mitjançant la seua reutilització.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, que ha estat encarregat d’obrir la roda de premsa de presentació de les jornades, ha celebrat la possibilitat de tornar a tindre estes jornades a la ciutat i més en una “setmana intensa per a Alzira”, que acollirà, a més a més, els actes i la cloenda dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira i la Festa de l’Espardenyà Valenciana.

Els temes que es tractaran a les jornades toquen molts aspectes relacionats amb el consum i l’ús de l’aigua. Destaca la ponència en la que tècnics de l’Ajuntament d’Alzira explicaran el Pla Municipal d’Actuació davant del risc d’inundació i la importància dels models matemàtics en l’anàlisi de la xarxa de sanejament i drenatge urbà davant d’inundacions també en el cas d’Alzira.

També important serà la intervenció de Fede Llorca, d’Interpreta Natura, que es desenvoluparà baix el titol ‘Ciutats connectades amb el medi ambient: una proposta de futur’.

Com no, serà important vore com actuen i com ens poden ajudar les noves tecnologies aplicades a la gestió de l’aigua amb la ponència de Mónica Escandell, responsable del Departament d’Equips de Tractament d’Aigües de l’empresa Control de Vertidos Industriales (CVI), que informarà sobre la digitalització per a serveis públics d’aigua.

El director de marketing de Global Omnium, Elías Colom, ha agraït el suport de l’Ajuntament d’Alzira i ha indicat que es tracta d’un altaveu per a tècnics, administracions i empreses, i per a fer “una crida a la sostenibilitat i al respecte al medi ambient”. Així mateix, ha indicat que estes jornades atrauen principalment els tècnics, però permeten acostar estos debats i coneixements al públic en general.

També José Furió, de CVI, ha insistit en el caràcter obert i accessible de les sessions i ha deixat clara la importància dels avanços que des de la seua empresa van a mostrar-se, potser primera vegada per a molts, davant el públic assistent.

Tota la programació girarà en torn a assumptes de gran rellevància que es ficaran damunt de la taula en unes Jornades de l’Aigua que recuperen en esta tercera edició la presencialitat, encara que es podran seguir també a través d’internet per streaming.